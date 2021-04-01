Найдены обломки пропавшей индонезийской подводной лодки

Подводная лодка "Нанггала" ВМС Индонезии объявлена затонувшей.Расчетный запас воздуха на лодке закончился еще утром и нет даже гипотетических шансов, что кто-то мог выжить в одном из отсеков. Засим весь экипаж считают погибшим.Сам корпус лодки пока не обнаружен, найдено лишь нефтяное пятно в том районе, где она погрузилась.Начальник штаба ВМС Индонезии заявил, что лодка скорее всего покоится на глубине в 850 метров и поднять ее будет весьма проблематично.Причины катастрофы пока неизвестны, военные склоняются к тому, что произошло разрушение корпуса лодки, но не в результате взрыва, так как гидролокаторы в районе учений не фиксировали незапланированных взрывов.В море выловили различный хлам с лодки, включая детали одного из торпедных аппаратов и бутылку с жидкостью для смазки перископа.Борис Рожин