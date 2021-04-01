Кулеба назвал вопросом времени вступление Украины и Грузии в НАТО и ЕС

«Членство Украины и Грузии в Европейском союзе и НАТО — лишь вопрос времени», — сказал Кулеба.

Фото: ReutersЧленство Украины и Грузии в Европейском союзе и НАТО является только вопросом времени, считает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил на встрече с грузинским коллегой Давидом Залкалиани в Румынии, передает RT.Как заявили в украинском МИД, собеседники обсудили «безопасность в регионе, наращивание военного присутствия России».Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве и координации действий для приближения Украины и Грузии к вступлению в ЕС и НАТО.