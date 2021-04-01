Как сделать бесплатный тест на КПВВ «Станица Луганская». Что говорят люди. ВИДЕО
С марта на КПВВ «Станица Луганская» пересекающие могут сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Об этом сообщает Суспільне Донбас.
Так, благодаря новому пункту, процедура прохождения через линию разграничения стала проще: достаточно сдать тест, дождаться результатов в течении 15 минут. После этого в приложении «Вдома» автоматически появляется подтверждающая галочка.
Пропускная способность такого пункта — 80 людей в день.
Пересекающие отмечают, что это значительно экономит деньги, хоть и приходится долго стоять в очередях.
Работа мини-лаборатории осуществилась при поддержке Благотворительного фонда «100% життя».
«На тестирование в апреле привезли 400 тестов, в ближайшее время планируется закупить дополнительно 1360 тестов «, — сообщила директор фонда Валентина Калмыкова. Новости Региона - Сегодня, 13:31 8
Так, благодаря новому пункту, процедура прохождения через линию разграничения стала проще: достаточно сдать тест, дождаться результатов в течении 15 минут. После этого в приложении «Вдома» автоматически появляется подтверждающая галочка.
Пропускная способность такого пункта — 80 людей в день.
Пересекающие отмечают, что это значительно экономит деньги, хоть и приходится долго стоять в очередях.
Работа мини-лаборатории осуществилась при поддержке Благотворительного фонда «100% життя».
«На тестирование в апреле привезли 400 тестов, в ближайшее время планируется закупить дополнительно 1360 тестов «, — сообщила директор фонда Валентина Калмыкова. Новости Региона - Сегодня, 13:31 8
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