Как будут работать почтовые отделения во время майских праздников
Приближаются затяжные майские выходные, в связи с чем многих интересует, будет ли работать Укрпочта. Как выяснилось, воспользоваться услугами почты можно будет, но не во всех отделениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«1, 2, 3, 9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения национального почтового оператора. 4 мая отделения Укрпочты работают по обычному графику», — говорится в сообщении.
Ознакомиться с отделениями, которые будут работать, можно на сайте Укрпочты. Новости Региона - Сегодня, 13:00 141
«1, 2, 3, 9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения национального почтового оператора. 4 мая отделения Укрпочты работают по обычному графику», — говорится в сообщении.
Ознакомиться с отделениями, которые будут работать, можно на сайте Укрпочты. Новости Региона - Сегодня, 13:00 141
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