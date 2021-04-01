Как будут работать почтовые отделения во время майских праздников



«1, 2, 3, 9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения национального почтового оператора. 4 мая отделения Укрпочты работают по обычному графику», — говорится в сообщении.

Ознакомиться с отделениями, которые будут работать, можно на сайте Укрпочты. Новости Региона - Сегодня, 13:00 141 Приближаются затяжные майские выходные, в связи с чем многих интересует, будет ли работать Укрпочта. Как выяснилось, воспользоваться услугами почты можно будет, но не во всех отделениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.«1, 2, 3, 9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения национального почтового оператора. 4 мая отделения Укрпочты работают по обычному графику», — говорится в сообщении.Ознакомиться с отделениями, которые будут работать, можно на сайте Укрпочты. Новости Региона - Сегодня, 13:00 141

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