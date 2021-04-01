МИД Словакии рассказал о подозрениях к высылаемым дипломатам России

«Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за деятельностью иностранных спецслужб на нашей территории... В последнее время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии России в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам. И было принято политическое решение», — заявил он чешскому изданию Respekt.сz.

Фото: © FlickrРешение о высылке из Братиславы троих российских дипломатов было принято на основе данных словацких спецслужб, которые заподозрили их в «несоответствующих действиях», заявил глава МИД Словакии Иван Корчок, передает RT.Корчок добавил, что несмотря на то, что данный шаг связан с ситуацией в Чехии, это было «суверенным словацким решением» на основе информации спецслужб.22 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава высылает трёх российских дипломатов в связи с ситуацией в Чехии.В МИД России заявили, что Москва примет ответные меры.В посольстве России в Братиславе назвали абсолютно безосновательными обвинения в адрес сотрудников дипмиссии в какой-либо противоправной деятельности.