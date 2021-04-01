В Луганске определили курс валют на эти выходные
Государственный банк информирует о том, что с 24 апреля 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 75,0893 рубля
1 ЕВРО 90,4676 рубля
10 украинских гривен 26,9161 рубля.
Такой курс будет неизменен до вторника 27 апреля.
Вчера, 23 апреля курс основных валют был следующим:
1 доллар США 76,4217 рубля
1 ЕВРО 92,0423 рубля
10 украинских гривен 27,2326 рубля Экономика - Сегодня, 14:00 114
1 доллар США 75,0893 рубля
1 ЕВРО 90,4676 рубля
10 украинских гривен 26,9161 рубля.
Такой курс будет неизменен до вторника 27 апреля.
Вчера, 23 апреля курс основных валют был следующим:
1 доллар США 76,4217 рубля
1 ЕВРО 92,0423 рубля
10 украинских гривен 27,2326 рубля Экономика - Сегодня, 14:00 114
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