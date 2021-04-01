В Луганске определили курс валют на эти выходные



1 доллар США 75,0893 рубля

1 ЕВРО 90,4676 рубля

10 украинских гривен 26,9161 рубля.

Такой курс будет неизменен до вторника 27 апреля.

Вчера, 23 апреля курс основных валют был следующим:

1 доллар США 76,4217 рубля

1 ЕВРО 92,0423 рубля

10 украинских гривен 27,2326 рубля Экономика - Сегодня, 14:00 114 Государственный банк информирует о том, что с 24 апреля 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США 75,0893 рубля1 ЕВРО 90,4676 рубля10 украинских гривен 26,9161 рубля.Такой курс будет неизменен до вторника 27 апреля.Вчера, 23 апреля курс основных валют был следующим:1 доллар США 76,4217 рубля1 ЕВРО 92,0423 рубля10 украинских гривен 27,2326 рубля Экономика - Сегодня, 14:00 114

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