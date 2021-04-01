В Украине введут новые требования к мобильным операторам. Как это скажется на абонентах





Минцифры готовится ввести граничные показатели качества услуг мобильной связи, а именно:

мобильная страница будет загружаться значительно быстрей — за несколько секунд;

качественный мобильный интернет станет доступным жителям в любой части города и села, ведь будет установлена предельная средняя скорость передачи данных;

мобильные операторы во всех населенных пунктах (независимо от их размера) будут работать по единым требованиям к качеству предоставления услуг.

«Сейчас требования к уровню качества услуг мобильной связи прошли общественное обсуждение. Предложения рассмотрены разработчиком, а проект приказа готовится для согласования Государственной регуляторной службой Украины», — отметили в министерстве. Новости Украины - Сегодня, 12:58 273 Министерство цифровой трансформации разработало новые требования к мобильным операторам по скорости и качеству интернета, которые уже прошли первое обсуждение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Минцифры готовится ввести граничные показатели качества услуг мобильной связи, а именно:мобильная страница будет загружаться значительно быстрей — за несколько секунд;качественный мобильный интернет станет доступным жителям в любой части города и села, ведь будет установлена предельная средняя скорость передачи данных;мобильные операторы во всех населенных пунктах (независимо от их размера) будут работать по единым требованиям к качеству предоставления услуг.«Сейчас требования к уровню качества услуг мобильной связи прошли общественное обсуждение. Предложения рассмотрены разработчиком, а проект приказа готовится для согласования Государственной регуляторной службой Украины», — отметили в министерстве. Новости Украины - Сегодня, 12:58 273

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