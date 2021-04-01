Пассажиропоток за неделю через «Станицу Луганскую» увеличился на 10%. Пункт пропуска пересекло более 12 тысяч человек



«Фактический пропуск осуществлялся только на двух пунктах пропуска: КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская. Всего за неделю линию разграничения пересек 13511 человек и 68 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» открывался только дважды в неделю.

Через этот КПВВ в сторону Донецка проследовали 179 граждан и 24 транспортных средства, а 255 граждан и 44 транспортных средств — в направлении контролируемой Украиной территории.

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только на КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток там, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась на 10%. За неделю тут в сторону Луганска проследовали 6581 человека, на контролируемую Украиной территорию — 6496 человек.

Кроме того, через свои пункты пропуски в республики не пропустили 22 гражданина. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию. Новости Региона - Сегодня, 14:31 172 Пассажиропоток через КПВВ «Станица Луганская» по сравнению с прошлой неделей увеличился на 10%. Об сообщили в Госпогранслужбе.«Фактический пропуск осуществлялся только на двух пунктах пропуска: КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская. Всего за неделю линию разграничения пересек 13511 человек и 68 транспортных средств», — говорится в сообщении.Дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» открывался только дважды в неделю.Через этот КПВВ в сторону Донецка проследовали 179 граждан и 24 транспортных средства, а 255 граждан и 44 транспортных средств — в направлении контролируемой Украиной территории.Ежедневно пропускные операции осуществлялись только на КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток там, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась на 10%. За неделю тут в сторону Луганска проследовали 6581 человека, на контролируемую Украиной территорию — 6496 человек.Кроме того, через свои пункты пропуски в республики не пропустили 22 гражданина. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию. Новости Региона - Сегодня, 14:31 172

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