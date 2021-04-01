Более 70 спортсменов из ЛНР съехались в Луганск на соревнования по классическому жиму лежа (ФОТО)

Более 70 спортсменов из городов и районов ЛНР принимают участие в чемпионате и первенстве ЛНР по классическому жиму лежа, которые проходят в Луганске в зале физкультурно-спортивного общества (ФСО) "Динамо". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Организаторами соревнований выступили Министерство культуры, спорта и молодежи Республики, ФСО "Динамо", Федерация пауэрлифтинга Луганщины при содействии депутата Народного Совета ЛНР, президента мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталия Кишкинова."Уже традиционно турниры по пауэрлифтингу проводятся в стенах физкультурно-спортивной организации "Динамо" МВД, и я надеюсь, что с каждым проводимым турниром будет расти не только уровень организации, но и ваши спортивные показатели", - обратился к спортсменам начальник ФСО Андрей Куришко.В ходе церемонии открытия соревнований он вручил ряду представителей Федерации пауэрлифтинга членские билеты и нагрудные знаки общества "Динамо"."В пауэрлифтинге есть троеборье и жим лежа – это его отдельная дисциплина, поэтому мы сегодня проводим соревнования отдельно по этой дисциплине. Сегодня выступают ребята от 14 до 23 лет, количество их около 75 человек из различных районов Республики", - сообщил президент Федерации пауэрлифтинга Валентин Безкоровайный.17-летний спортсмен из Луганска Назар Котвицкий рассказал, что пауэрлифтингом занимается всего несколько месяцев, но уже достиг определенных результатов в этом виде спорта."Я уже участвовал в соревнованиях, для меня эти соревнования – вторые, в прошлый раз я занял третье место. Сегодня, я думаю, слабых соперников не будет, надеюсь показать хороший результат и победить", - сказал он.Победители в личном и командном зачетах будут награждены медалями и грамотами.24 апреля — Луганск