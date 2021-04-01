Лукашенко подпишет декрет о переходе власти к СБ в экстренной ситуации

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется", — цитирует президента агентство Sputnik Беларусь.

Фото: ReutersПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в ближайшее время подпишет декрет о переходе власти в стране в экстренной ситуации к Совету безопасности, передает РИА Новости.Лукашенко добавил, что такая необходимость вряд ли наступит, но нельзя терять бдительности, он "должен предусмотреть все".По словам белорусского лидера, в экстренной ситуации в стране фактически появится "коллективный президент" в виде Совбеза, а возглавит его премьер-министр."Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", — пояснил он.Лукашенко также подчеркнул, что уже давно принял решение о таком декрете.