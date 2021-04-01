Десантник ВСУ получил перелом основания черепа во время учебных прыжков – Народная милиция

Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ получил перелом основания черепа во время учебных прыжков с парашютом. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"(В 80-й бригаде ВСУ) при проведении занятий по воздушно-десантной подготовке во время прыжков с парашютной вышки в результате обрыва строп рядовой Минченко получил травму в виде перелома костей основания черепа, упав на землю с высоты 70 метров", - сказал он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

24 апреля — Луганск