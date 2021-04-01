Боец ВСУ погиб при подрыве на неизвестном устройстве у Счастья – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранение при подрыве на взрывном устройстве у Счастья в ходе уточнения карт минных полей. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Во время уточнения карт минных полей на участке ответственности 2-го батальона 80-й бригады в районе Счастья группа инженерной разведки подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, в результате один военнослужащий погиб, один получил ранение", - сказал он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

24 апреля — Луганск