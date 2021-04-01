Володин заявил о хамском поведении западных журналистов

"Сразу после послания президента состоялся разговор с представителями зарубежных изданий, которые задают вопросы в риторике США и Запада. Ответил и США, и Западу, и журналистам займитесь своими внутренними вопросами, займитесь правами граждан. Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные отработанные материалы?" — написал он в Telegram-канале.

"Оскорбления в его адрес — это оскорбления граждан нашей страны, вмешательство в наши дела — это оскорбление граждан нашей страны. Санкции, угрозы, постоянные обвинения. Мы это проходим, но мы не вмешиваемся к вам. Поэтому вы живите по своим законам, и к нам не надо вмешиваться", — написал он.

Фото: РИА НовостиПредседатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Запад заниматься своими внутренними делами и отметил недопустимость агрессии и вмешательства, передает РИА Новости.Он отметил, что с российской стороны "никто не хочет вмешиваться и не вмешивается" в дела других стран. "Все то, что придумано с отравлениями, с вмешательством в выборы — вы же не хотите обсуждать ни на одной парламентской площадке, ни на одних диалоговых форумах. Вы же это игнорируете, вы просто взяли и назначили виновных. Виновных за вмешательство, виновных за отравление", — подчеркнул он.По мнению спикера ГД, Запад "не устраивает одно: что Россия развивается". Он напомнил, что в докладе секретных служб США, который есть в открытом доступе, ставится задача в отношении российского лидера — ослабить его и сделать все для того, чтобы он как можно быстрее ушел с этой должности.Кроме того, западные журналисты, считает Володин, ведут себя по-хамски.