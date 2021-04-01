Украинские волонтеры увеличили объемы помощи из-за нехватки еды в ВСУ – Народная милиция

Украинские волонтеры стали чаще доставлять продукты питания киевским силовикам из-за неудовлетворительного продовольственного обеспечения подразделений ВСУ. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В частности, представители волонтерской организации "Вернись живым" доставили в 92-ю бригаду более двух тонн продуктов.

"Участившиеся случаи доставки волонтерами продуктов связаны с отсутствием на продовольственных складах запасов по причине ревизии в рамках проводимого разбирательства в отношении должностных лиц тыловых структур Министерства обороны Украины по фактам неудовлетворительного продовольственного обеспечения подразделений ВСУ", - рассказал он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

24 апреля — Луганск