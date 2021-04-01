Более 500 мотоциклистов приняли участие в открытии мотосезона в Луганске (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЕжегодный мотопробег в честь открытия очередного мотосезона собрал в Луганске более 500 любителей мотоциклов из ЛНР, ДНР и России. Об этом сообщил президент мотоклуба "Ночные волки. Донбасс", депутат Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов.Праздничная колонна традиционно стартовала ровно в 14.23 с эстакады у монумента "Звезда Победы". Мотоциклисты проехали по центральным улицам Луганска, посетив по пути памятные места города. Конечной точкой движения колонны стал столичный мотоцентр "Русские мотоциклисты"."Слава Богу, не подвела погода, а значит мы идем правильным путем. Все радостные, колонна огромная, наша, донбасская, с луганским характером. Так, чтобы не соврать, то полтысячи точно есть, может, даже немножко больше. Для Луганска и Республики это отличная колонна, прекрасный старт открытия мотосезона", - сказал Кишкинов.Он сообщил, что из-за ограничений, связанных с эпидемией, в текущем году участниками мероприятия стали в основном жители ЛНР, однако были и мотоциклисты из ДНР и России."Сегодня открытие мотосезона сделано в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, потому как их становится все меньше и меньше", - сказал он.Кишкинов сообщил, что после открытия мотосезона в парке военной техники, расположенном возле мотоклуба "Ночные волки. Донбасс", планируется открытие памятника ветерану Великой Отечественной войны, уроженцу Первомайска Алексею Воронову, имя которого в дальнейшем будет носить и сам парк военной техники.Лидер мотоклуба рассказал, что мотоциклисты надеются и ждут, что в 2021 году, наконец-то, закончится эпидемия коронавируса и будут открыты границы между странами. "Прокурор" выразил уверенность в том, что одолеть эпидемию можно только благодаря вакцинации, и призвал жителей ЛНР прививаться российским препаратом Sputnik V."С другой стороны, я счастлив, что закрыты все эти европейские границы для нас. У нас настолько большая Родина (Россия), такая огромная страна, что дай Бог всей жизни, чтобы только ее объехать", - сказал он.Мотоциклист из Белгорода Николай Блажко с позывным "Петрович" рассказал, что открытие мотосезона в Луганске всегда проходит на уровне крупнейших регионов России."Приехал к братьям на открытие мотосезона. Я очень люблю Луганск, я здесь бываю практически на каждом открытии и закрытии сезона. Это всегда очень масштабное, красивое и мощное мероприятие", - сказал он.Житель Брянки Олег Цветаев рассказал, что открытие и закрытие мотосезона для него всегда праздник."Приезжаю сюда с женой. Нам нравится формат этого мероприятия, его патриотизм и такое воодушевление у всех его участников. Очень рад, что у нас такой патриотичный народ", - отметил он.24 апреля — Луганск