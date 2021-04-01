Лукашенко раскрыл подробности попытки переворота в Белоруссии

"Заговорщики разрабатывали несколько сценариев. Изначально они планировали устранение президента на параде 9 мая. Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи. Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого мятежниками даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы… Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала", - приводит слова Лукашенко в субботу Sputnik Беларусь.

"Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование "Манкурты" на белорусском телеканале ОНТ – ред.), они уши прижали: "Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву". Мы контролировали их каждый шаг", - заявил Лукашенко.

Фото: РИА НовостиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планировавшие государственный переворот в республике рассматривали несколько сценариев, в том числе убийство главы государства на параде 9 мая, нападение на кортеж и загородную резиденцию, передает РИА Новости.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, обвинения предъявлены четверым фигурантам, в том числе среди задержанных – имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, все они дают признательные показания. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны в Москве при содействии ФСБ.По словам президента, по третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента, при этом "на уничтожение резиденции вместе с главой государства выделялось 10 миллионов долларов, а на снайпера – миллион долларов".Он сообщил также, что в числе заговорщиков был сотрудник белорусских спецслужб, который "исполнял роль продавшегося генерала". "Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", - заметил глава республики.