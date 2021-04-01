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Медведчук обвинил команду Зеленского в репрессиях против оппонентов

Sergey Сегодня, 18:000Новости
Медведчук обвинил команду Зеленского в репрессиях против оппонентов
Фото: РИА Новости
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук считает, что команда президента Украины Владимира Зеленского развернула репрессии в отношении своих политических оппонентов, в стране происходит наступление на свободу слова и основополагающие принципы демократии, передает РИА Новости.
Ранее YouTube заблокировал каналы "112 Украина" ZIK и NEWSONE на территории Украины. Телеканал "Перший Незалежний" обратился в офис YouTube в Дублине с апелляцией на решение о блокировке каналов "112 Украина", ZIK и NEWSONE на платформе, для вещания созданы еще три альтернативных площадки. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поблагодарил платформу YouTube за блокировку каналов.
"Команда Зеленского развернула настоящие репрессии в отношении своих политических оппонентов, в стране происходит невиданное до сих пор наступление на свободу слова и основополагающие принципы демократии", - написал он в Twitter.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube и работают из одной студии.

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