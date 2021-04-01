Диверсия или халатность? В Луганске вышли из строя все насосные станции — без воды большая часть города



«В 13:45 по всему Луганску было обесточение насосных станций, вызванное аварией на линиях района электрических сетей. Сейчас уже начинают подавать напряжение, питающую центр Луганска насосную станцию запустили в 16:45. Низкое напряжение не позволяет запустить насосные станции, которые питают восточную часть Луганск и до улицы Оборонной, городок Острая Могила еще не в работе», — рассказали на предприятии.

В «Луганскводе» добавили, что питающие южную часть Луганска и Каменнобродский район насосные станции уже запущены, но «повысительные насосные станции еще с низким напряжением и пока не работают». Экономика - Сегодня, 19:06 43 Авария на линиях электросети привела к сбоям в подаче воды в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба «Луганскводы».«В 13:45 по всему Луганску было обесточение насосных станций, вызванное аварией на линиях района электрических сетей. Сейчас уже начинают подавать напряжение, питающую центр Луганска насосную станцию запустили в 16:45. Низкое напряжение не позволяет запустить насосные станции, которые питают восточную часть Луганск и до улицы Оборонной, городок Острая Могила еще не в работе», — рассказали на предприятии.В «Луганскводе» добавили, что питающие южную часть Луганска и Каменнобродский район насосные станции уже запущены, но «повысительные насосные станции еще с низким напряжением и пока не работают». Экономика - Сегодня, 19:06 43

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