Авария на линиях электросети привела к сбоям в подаче воды в столице ЛНР – "Лугансквода"

Авария на линиях электросети привела к сбоям в подаче воды в столице Республики. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Лугансквода".

"В 13:45 по всему Луганску было обесточение насосных станций, (вызванное) аварией на линиях района электрических сетей. Сейчас уже начинают подавать напряжение, (питающую) центр Луганска насосную станцию запустили в 16:45. Низкое напряжение не позволяет запустить насосные станции, которые питают восточную часть Луганск и до улицы Оборонной, городок Острая Могила еще не в работе", - рассказали на предприятии.

В "Луганскводе" добавили, что питающие южную часть Луганска и Каменнобродский район насосные станции уже запущены, но "повысительные насосные станции еще с низким напряжением и пока не работают".

24 апреля — Луганск