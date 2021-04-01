СМИ узнали о попытке Украины получить немецкие подержанные корабли

"Как стало известно FAS, Киев уже тщетно просил в Берлине подержанные немецкие корветы", — пишет издание.

Фото: Игорь Маслов / РИА НовостиУкраина хочет получить от Германии современное оборонительное оружие, причем Киев уже безрезультатно просил у Берлина подержанные немецкие корветы, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), передает РИА Новости.Согласно газете, Украина хочет получить оружие, "с помощью которого она могла бы защитить свое черноморское побережье от вторжения". Речь идет, в частности, об оружии для противовоздушной обороны и оборудовании для разминирования.Как украинские, так и немецкие источники издания отметили, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас "оказал сопротивление" в этом отношении, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, напротив, демонстрирует по данному вопросу "открытость".Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт иттген в этой связи заявил изданию, что "было бы неправильно исключить поставку (Украине. — Прим. ред.) исключительно оборонительных систем оружия" в то время, когда Россия якобы "угрожает войной".