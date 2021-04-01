В Луганске более 500 мотоциклистов торжественно открыли мотосезон. ФОТО
Ежегодный мотопробег в честь открытия очередного мотосезона собрал в Луганске более 500 любителей мотоциклов из Луганска, Донецка и России. Об этом сообщил президент мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталий Кишкинов.
Праздничная колонна традиционно стартовала ровно в 14.23 с эстакады у железнодорожного вокзала Луганска. Мотоциклисты проехали по центральным улицам города, посетив по пути памятные места.
Культура - Сегодня, 20:00 51
Праздничная колонна традиционно стартовала ровно в 14.23 с эстакады у железнодорожного вокзала Луганска. Мотоциклисты проехали по центральным улицам города, посетив по пути памятные места.
Культура - Сегодня, 20:00 51
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