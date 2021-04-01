Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в ЛНР ночью и утром 25-28 апреля

Заморозки до 5 градусов ниже нуля на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются в Республике в ночные и утренние часы с 25 по 28 апреля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"В период 25-28 апреля в ночные и утренние часы в Луганске и местами по территории Республики на поверхности почвы, местами в воздухе ожидаются заморозки он нуля до минус 5 градусов", - предупреждают синоптики.

Напомним, что заморозками считается понижение температуры воздуха и почвы до нуля градусов и ниже при установившейся среднесуточной температуре более 5 градусов тепла. В этот период они наносят большой ущерб сельскому хозяйству: вызывают снижение урожая, а иногда и гибель овощных, бахчевых, плодовых и других культур.

24 апреля — Луганск