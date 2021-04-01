Синоптики прогнозируют днем 25 апреля в ЛНР до 15 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 25 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 15 градусов тепла днем, местами в ночное время на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 24 апреля до 21:00 25 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ноль – плюс 5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до минус 5, днем 10-15 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, 26 апреля будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов выше нуля, днем 11-16 градусов тепла. 27 апреля – облачно с прояснениями, днем местами пройдет слабый кратковременный дождь; температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем плюс 9-14 градусов.

24 апреля — Луганск