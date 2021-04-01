Около 130 художников ЛНР, ДНР и РФ приняли участие в конкурсе рисунка в ЛГАКИ (ФОТО)

Около 130 художников из ЛНР, ДНР и РФ приняли участие в открытом конкурсе академического рисунка "Серебряный штрих", организатором которого выступила Луганская академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Там рассказали, что конкурс для художников "из разных уголков Луганской Народной Республики, а также из ДНР и Российской Федерации" прошел в очно-заочном формате."Часть участников приехали в Луганск и выполняли конкурсное задание в мастерских. В этом году в пяти студиях ребята работали с натюрмортом, в одной студии – с портретом, еще в одной — с фигурой. Остальные конкурсанты работали дистанционно", - говорится в сообщении.Декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства ЛГАКИ Наталья Феденко отметила, что количество участников конкурса увеличивается из года в год, а это значит, что "творческое образование сейчас очень востребовано"."Ребята серьезно готовились к этому конкурсу. Работы очень достойные, сильные работы. Участники понимают, что такое конструкция, как работать тоном, что такое композиция. Недаром говорят, рисунок – основа изобразительного искусства. И это правда", - подчеркнула заведующая отделением изобразительного искусства колледжа ЛГАКИ Анжела Лукавецкая-Радченко.С перечнем победителей и призеров конкурса можно ознакомиться на сайте академии Матусовского.Напомним, конкурс рисунка "Серебряный штрих" впервые прошел в 2003 году на базе колледжа ЛГАКИ, после чего проводился ежегодно за исключением 2014 и 2015 годов. Ранее конкурс был областным, в ЛНР он впервые состоялся в марте 2016 года с участием юных художников из ДНР.В марте 2020 года более 40 художников приняли участие в конкурсе рисунка "Серебряный штрих" в ЛГАКИ.24 апреля — Луганск