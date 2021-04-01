Прокурор в поисках правосудия

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин дал большое интервью украинскому изданию «Страна.UA», в котором посетовал, что предоставленная информация о коррупции на Украине, в которой замешано семейство Байденов, «никому не нужна». Если суммировать заявления Шокина, то получается, что никто почему-то не спешит расследовать коррупционные преступления на Украине, связанные с семейством Байдена, ни на Украине, ни тем более в США. И там, и там Шокин пытался добиться правосудия, указывая на свое незаконное увольнение под давлением Байдена, который таким образом тормозил расследование по делу «Бурисмы». И там, и там дело фактически похоронили, а распространявших о нем информацию депутатов, блогеров, журналистов и общественных активистов поголовно объявили агентами Кремля, в том числе и обслугу олигарха Коломойского. Ныне же Шокин пытается добиться правосудия в Европе, дабы европейцы вместо Украины и США начали бороться с американо-украинской коррупцией на Украине. При этом сам Шокин в интервью заявляет, что понимает – шансов на позитивный исход дела не очень много.«– И вы всерьез рассматриваете возможность рассмотрения вашего заявления Еврокомиссией и вынесения вердикта с учетом того, что сейчас Джо Байден – президент США?– Если честно, то у меня пока нет сомнений только в том, что заявление в ЕК получено. Думаю, там его почитают… Но, к сожалению, не очень рассчитываю, что это заявление будет рассмотрено, с учетом влияния президента США во всем мире. Точнее даже, на 99% уверен, что до этого не дойдет. Тем не менее, как уже сказал, надежда на победу верховенства права, независимо от личностей, остается. Пусть даже не вынесут вердикт и не наложат санкции, но хотя бы определят механизм, как это будут делать, чтобы, как говорится, первый блин не был комом… А если рассмотрят заявление, это уже даст Европе понимание того, как грубо вмешивался Байден во внутренние дела суверенной Украины, в частности, настаивая на моем увольнении».То есть, бывший генеральный прокурор Украины, обращаясь к западным правовым институтам, которые все как один постулируют необходимость решительной борьбы с коррупцией (в том числе и с коррупцией на Украине), оставляет себе 1% шансов на успех. Хотя, казалось бы, вот есть чистосердечное признание Байдена о том, что он заставил Порошенко уволить Шокина, шантажируя Порошенко угрозой не предоставить очередной кредит. Есть опубликованные документы по делу «Бурисмы», которые показывают вовлечение американских граждан, включая Хантера Байдена, в коррупционные преступления. Есть результаты расследования прокуратуры времен Шокина. Есть опубликованные расшифровки пленок Деркача, где наглядна показана связь Порошенко и Байдена в вопросе сокрытия коррупционных преступлений. Тут просто настоящий комбо-набор из фактуры и улик, который является мечтой любого борца с коррупцией.Но постойте, где же эти борцы с коррупцией, когда они так нужны? Где крики про необходимость расследования и наказания виновных? Где крики про то, что никакие должности не должны помогать коррупционерам уходить от ответственности? А нет их, потому что эта коррупция – кого надо коррупция. Поэтому украинские «антикоррупционные органы» по этому поводу стыдливо помалкивают, а американские тем более не спешат включать этот вопрос в традиционные нравоучительные мантры про то, что Украине необходимо предпринять серьезные усилия по борьбе с коррупцией. То есть, де-факто, те органы, которые называются «антикоррупционными», занимаются сокрытием коррупционных преступлений и помощью коррупционерам по уходу от ответственности.И это не единичный пример. Если помните, перед выборами 2019-го года Зеленский обещал массовые посадки коррупционеров, начиная с Порошенко. Теперь же про посадки коррупционеров речь не идет, за исключением тех, на кого укажут пальцем «борцы с коррупцией», подчиненные США. А выбор того, кого объявят «коррупционером», а кого нет – обусловлен, конечно, не самими фактами коррупции, а уровнем лояльности фигурантов внешнему контуру управления. Поэтому Порошенко нельзя обвинять и судить за коррупцию, поскольку это лояльный и проверенный кадр. А вот Коломойского можно, потому что в его лояльности у Вашингтона есть сомнения. Зеленскому и его окружению остается лишь выполнять решения вышестоящего начальства точно так же, как их выполнял Порошенко, увольняя Шокина, хотя и знал, что это незаконно и не базируется ни на чем, кроме желания Байдена скрыть грязные делишки «Бурисмы».И вот, с пониманием этих фактов Шокин сначала бегал по Украине, пытаясь всерьез заявлять, что на Украине правовое государство, которое борется с коррупцией. Но иллюзии эти достаточно быстро развеялись при Зеленском. Потом Шокин бегал по США, раздавая интервью и рассчитывая на то, что уж Трамп и Джулиани помогут ему добиться справедливости. Но победу у Трампа украли примерно в том же неповторимом стиле, как кресло у Шокина. И никто уже в США на официальном уровне добиваться расследования не будет. А если кто-то попробует писать в мейнстримовые СМИ об этом, то такие публикации будут объявлены «российской дезинформацией», сами публикации заблокированы, а их авторы забанены на самых свободных и демократических платформах.И тут тупик получается. И остается бежать жаловаться в Европу с шансом в 1%. Вот уж где приговор «западной борьбе с коррупцией». При этом, даже если допустить, что в Европе что-то сдохнет и она даст ход этому делу, можно вспомнить попытки Международного уголовного суда привлечь к ответственности американских военных за военные преступления на территории Афганистана. Чем же это закончилось? США просто заявили, что им плевать на мнение и решения этого суда, никто не имеет осуждать американских граждан, кроме самих США. А затем на судей наложили различные санкции за угрозу американским гражданам.И вот, представьте, что с такой практикой Европа будет поддерживать претензии Шокина и требовать наказания Байдена за коррупцию. Это даже не смешно. Тут главенствует подчинение и политическая целесообразность. Прямая атака на Байдена – это уже не обычное западноевропейское фрондерство, тут могут и пособничество России пришить. Поэтому вполне очевидно, что дело Шокина и «Бурисмы» в Европе потонет так же, как в США и на Украине, потому что вопрос коррупции Байдена тут напрямую бросает тень на гегемона, а такие угрозы система «империи добра» автоматически помечает как враждебные и принимает против них различные меры разной степени болезненности, как это сейчас может на своей шкуре ощутить Коломойский. Европа же десятилетиями дрессировалась не выбегать за определенные флажки, поэтому нет причин, чтобы Европа внезапно начала кусать господина за ляжку.При этом Европа будет как можно меньше замечать Шокина, но все так же поучать Украину бороться с коррупцией и отмечать ее «успехи» на этом направлении, демонстрируя высший уровень лизоблюдского лицемерия.Сам Шокин превратился в своеобразного Агасфера, который бродит по западному миру в поисках правды и сетует на то, что высокопоставленные коррупционеры и их обслуга его самого обвиняют в коррупции. Если закон противоречит американским интересам, то тем хуже для закона. Поэтому пытавшийся бороться с коррупцией украинский прокурор уже 6 лет рассказывает про отсутствие справедливости, а один из организаторов коррупции на Украине является президентом США. И чтобы закрыть это дело, он, имея в руках огромные ресурсы, может пойти на многое, чтобы заткнуть глотки тем, кто посмел усомниться в чистоте его поступков.Борис Рожин, ИА АСД