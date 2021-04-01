В Луганске завтра днем до 15 градусов тепла, без осадков



«С 21:00 24 апреля до 21:00 25 апреля на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ноль — плюс 5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до минус 5, днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу:

26 апреля будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов выше нуля, днем 11-16 градусов тепла.

27 апреля — облачно с прояснениями, днем местами пройдет слабый кратковременный дождь; температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем плюс 9-14 градусов.

Погода в Луганске - Сегодня, 21:45 49 Температура воздуха в регионе 25 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 15 градусов тепла днем, местами в ночное время на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«С 21:00 24 апреля до 21:00 25 апреля на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ноль — плюс 5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до минус 5, днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.По предварительному прогнозу:26 апреля будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов выше нуля, днем 11-16 градусов тепла.27 апреля — облачно с прояснениями, днем местами пройдет слабый кратковременный дождь; температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем плюс 9-14 градусов.Погода в Луганске - Сегодня, 21:45 49

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