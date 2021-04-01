Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Луганске ночью и утром 25-28 апреля



«В период 25-28 апреля в ночные и утренние часы в Луганске и местами по территории республики на поверхности почвы, местами в воздухе ожидаются заморозки он нуля до минус 5 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:27 151 Заморозки до 5 градусов ниже нуля на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются в регионе в ночные и утренние часы с 25 по 28 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«В период 25-28 апреля в ночные и утренние часы в Луганске и местами по территории республики на поверхности почвы, местами в воздухе ожидаются заморозки он нуля до минус 5 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:27 151

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