Несостоявшееся вторжение
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России. «До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», — приказал Шойгу.
Вот так вот одним коротким приказом была разрушена стройная и вполне логичная пропагандистская модель, гарантирующая Украине целый ряд преференций. Отвод российских вод от границы суверенной Украины перечеркнул несколько месяцев «работы» украинских политиков, которые буквально ежедневно вещали миру о российской агрессии и крупномасштабном военном конфликте, который уже в ближайшее время затронет не только Украину, но и всю Европу в целом.
Уже практически убедив весь «цивилизованный» мир в том, что Россия готовит полномасштабное наступление на Киев, услышав приказ Шойгу, официальный Киев оказался весьма в затруднительном положении. Теперь совершенно очевидно, что Россия не собирается в «поход», и все дальнейшие рассуждения о «неизбежном» военном конфликте стали абсолютно бессмысленными.
Информационная кампания, направленная не демонизацию России, была довольно грамотной и, скорее всего, уже в ближайшее время дала бы свои результаты, убедив весь мир в том, что нужно срочно принять меры, направленные на сдерживание «агрессора». Но, увы, как это обычно бывает с Украиной, все пошло не по плану. Вчерашнее заявление российского министра обороны в одночасье заглушило все высокопарные заявления политиков США, которые пытались привлечь внимание к потенциальному военному конфликту и призывали мировое сообщество оказать всемерную помощь Украине, которая уже который год страдает от «российской имперской политики».
Разумеется, никто не собирается вот так вот брать и сдаваться, и наши оппоненты все же приняли решение бросить в бой последние резервы, лелея надежду убедить всех и вся в «коварности России». Первым, кто выразил сомнение в том, что в настоящее время происходит возвращение российских войск в Южном и Западном военных округах в места постоянной дислокации, стал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который призвал международное сообщество к мониторингу перемещений российских военных.
«Заявлениям российских властей об отводе подразделений ВС РФ от украинских границ не стоит доверять всерьез, а тем более, надеяться на деэскалацию обстановки», – об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Украинского института будущего, специалист по вопросам безопасности, экс-подполковник Гленн Грант.
История о ложном маневре России какое-то время будет востребована, но уже вскоре не выдержит никакой критики, так как отвод российских войск от украинской границы будет довольно показательным, направленным на то, чтобы убедить весь мир в том, что это действительно были учения, целью которых являлась проверка боеготовности российских войск.
Прорабатывая запасную версию, украинские политики буквально по горячим следам начали выбрасывать в эфир информацию, согласно которой, причиной «поспешного отступления» России от украинских границ стало грамотное и планомерное давление со стороны Запада, который буквально в ультимативной форме «рассказал» Москве о тех последствиях, которые ждут Россию в случае вторжения на территорию суверенной Украины. В общем, обе версии заслуживают того, чтобы о них говорили, хотя ни одна из них не выстоит под напором тех аргументов, которые уже в ближайшие дни явит миру Россия.
Россия отводит свои войска, разрушая стройную пропагандистскую модель, продвигаемую объединенным Западом. И вопрос даже не в том, что война между Россией и Украиной в очередной раз не состоялась. Вопрос в том, что теперь будет делать Украина, у которой в рукаве не осталась ни одного козыря? Российские войска отходят от границы, и теперь от Киева, который все последние месяцы вопил о необходимости решать спорные вопросы исключительно политическим путем, ждут ответных шагов. Было бы весьма логично, если бы после возвращения российских войск в места постоянной дислокации нечто подобное сделала бы и Украина, которая теперь не сможет объяснить необходимость держать столько воинских подразделений в зоне разграничения. Наверное, это будет лучший способ продемонстрировать свою приверженность делу мира. Тем более, Россия уже сделал все для того, чтобы подобный ответный ответный шаг Украины выглядел весьма логично.
Алексей Зотье
Вот так вот одним коротким приказом была разрушена стройная и вполне логичная пропагандистская модель, гарантирующая Украине целый ряд преференций. Отвод российских вод от границы суверенной Украины перечеркнул несколько месяцев «работы» украинских политиков, которые буквально ежедневно вещали миру о российской агрессии и крупномасштабном военном конфликте, который уже в ближайшее время затронет не только Украину, но и всю Европу в целом.
Уже практически убедив весь «цивилизованный» мир в том, что Россия готовит полномасштабное наступление на Киев, услышав приказ Шойгу, официальный Киев оказался весьма в затруднительном положении. Теперь совершенно очевидно, что Россия не собирается в «поход», и все дальнейшие рассуждения о «неизбежном» военном конфликте стали абсолютно бессмысленными.
Информационная кампания, направленная не демонизацию России, была довольно грамотной и, скорее всего, уже в ближайшее время дала бы свои результаты, убедив весь мир в том, что нужно срочно принять меры, направленные на сдерживание «агрессора». Но, увы, как это обычно бывает с Украиной, все пошло не по плану. Вчерашнее заявление российского министра обороны в одночасье заглушило все высокопарные заявления политиков США, которые пытались привлечь внимание к потенциальному военному конфликту и призывали мировое сообщество оказать всемерную помощь Украине, которая уже который год страдает от «российской имперской политики».
Разумеется, никто не собирается вот так вот брать и сдаваться, и наши оппоненты все же приняли решение бросить в бой последние резервы, лелея надежду убедить всех и вся в «коварности России». Первым, кто выразил сомнение в том, что в настоящее время происходит возвращение российских войск в Южном и Западном военных округах в места постоянной дислокации, стал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который призвал международное сообщество к мониторингу перемещений российских военных.
«Заявлениям российских властей об отводе подразделений ВС РФ от украинских границ не стоит доверять всерьез, а тем более, надеяться на деэскалацию обстановки», – об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Украинского института будущего, специалист по вопросам безопасности, экс-подполковник Гленн Грант.
История о ложном маневре России какое-то время будет востребована, но уже вскоре не выдержит никакой критики, так как отвод российских войск от украинской границы будет довольно показательным, направленным на то, чтобы убедить весь мир в том, что это действительно были учения, целью которых являлась проверка боеготовности российских войск.
Прорабатывая запасную версию, украинские политики буквально по горячим следам начали выбрасывать в эфир информацию, согласно которой, причиной «поспешного отступления» России от украинских границ стало грамотное и планомерное давление со стороны Запада, который буквально в ультимативной форме «рассказал» Москве о тех последствиях, которые ждут Россию в случае вторжения на территорию суверенной Украины. В общем, обе версии заслуживают того, чтобы о них говорили, хотя ни одна из них не выстоит под напором тех аргументов, которые уже в ближайшие дни явит миру Россия.
Россия отводит свои войска, разрушая стройную пропагандистскую модель, продвигаемую объединенным Западом. И вопрос даже не в том, что война между Россией и Украиной в очередной раз не состоялась. Вопрос в том, что теперь будет делать Украина, у которой в рукаве не осталась ни одного козыря? Российские войска отходят от границы, и теперь от Киева, который все последние месяцы вопил о необходимости решать спорные вопросы исключительно политическим путем, ждут ответных шагов. Было бы весьма логично, если бы после возвращения российских войск в места постоянной дислокации нечто подобное сделала бы и Украина, которая теперь не сможет объяснить необходимость держать столько воинских подразделений в зоне разграничения. Наверное, это будет лучший способ продемонстрировать свою приверженность делу мира. Тем более, Россия уже сделал все для того, чтобы подобный ответный ответный шаг Украины выглядел весьма логично.
Алексей Зотье
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