Несостоявшееся вторжение

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России. «До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», — приказал Шойгу.Вот так вот одним коротким приказом была разрушена стройная и вполне логичная пропагандистская модель, гарантирующая Украине целый ряд преференций. Отвод российских вод от границы суверенной Украины перечеркнул несколько месяцев «работы» украинских политиков, которые буквально ежедневно вещали миру о российской агрессии и крупномасштабном военном конфликте, который уже в ближайшее время затронет не только Украину, но и всю Европу в целом.Уже практически убедив весь «цивилизованный» мир в том, что Россия готовит полномасштабное наступление на Киев, услышав приказ Шойгу, официальный Киев оказался весьма в затруднительном положении. Теперь совершенно очевидно, что Россия не собирается в «поход», и все дальнейшие рассуждения о «неизбежном» военном конфликте стали абсолютно бессмысленными.Информационная кампания, направленная не демонизацию России, была довольно грамотной и, скорее всего, уже в ближайшее время дала бы свои результаты, убедив весь мир в том, что нужно срочно принять меры, направленные на сдерживание «агрессора». Но, увы, как это обычно бывает с Украиной, все пошло не по плану. Вчерашнее заявление российского министра обороны в одночасье заглушило все высокопарные заявления политиков США, которые пытались привлечь внимание к потенциальному военному конфликту и призывали мировое сообщество оказать всемерную помощь Украине, которая уже который год страдает от «российской имперской политики».Разумеется, никто не собирается вот так вот брать и сдаваться, и наши оппоненты все же приняли решение бросить в бой последние резервы, лелея надежду убедить всех и вся в «коварности России». Первым, кто выразил сомнение в том, что в настоящее время происходит возвращение российских войск в Южном и Западном военных округах в места постоянной дислокации, стал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который призвал международное сообщество к мониторингу перемещений российских военных.«Заявлениям российских властей об отводе подразделений ВС РФ от украинских границ не стоит доверять всерьез, а тем более, надеяться на деэскалацию обстановки», – об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Украинского института будущего, специалист по вопросам безопасности, экс-подполковник Гленн Грант.История о ложном маневре России какое-то время будет востребована, но уже вскоре не выдержит никакой критики, так как отвод российских войск от украинской границы будет довольно показательным, направленным на то, чтобы убедить весь мир в том, что это действительно были учения, целью которых являлась проверка боеготовности российских войск.Прорабатывая запасную версию, украинские политики буквально по горячим следам начали выбрасывать в эфир информацию, согласно которой, причиной «поспешного отступления» России от украинских границ стало грамотное и планомерное давление со стороны Запада, который буквально в ультимативной форме «рассказал» Москве о тех последствиях, которые ждут Россию в случае вторжения на территорию суверенной Украины. В общем, обе версии заслуживают того, чтобы о них говорили, хотя ни одна из них не выстоит под напором тех аргументов, которые уже в ближайшие дни явит миру Россия.Россия отводит свои войска, разрушая стройную пропагандистскую модель, продвигаемую объединенным Западом. И вопрос даже не в том, что война между Россией и Украиной в очередной раз не состоялась. Вопрос в том, что теперь будет делать Украина, у которой в рукаве не осталась ни одного козыря? Российские войска отходят от границы, и теперь от Киева, который все последние месяцы вопил о необходимости решать спорные вопросы исключительно политическим путем, ждут ответных шагов. Было бы весьма логично, если бы после возвращения российских войск в места постоянной дислокации нечто подобное сделала бы и Украина, которая теперь не сможет объяснить необходимость держать столько воинских подразделений в зоне разграничения. Наверное, это будет лучший способ продемонстрировать свою приверженность делу мира. Тем более, Россия уже сделал все для того, чтобы подобный ответный ответный шаг Украины выглядел весьма логично.Алексей Зотье