Куда жители Луганска могут обратиться чтобы улучшить свои жилищные условия



Стоит сказать, что все вопросы предоставления жилья находятся в ведении местных администраций.

О том, кто может получить дополнительные квадратные метры в общежитиях, рассказал луганский депутат Олег Попов.

Вопросами рассмотрения и организации обеспечения жилыми помещениями малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в границах административно-территориального подчинения городу Луганску, занимается комиссия горадминистрации.

Эта комиссия рассматривает вопросы относительно:

организации обеспечения жилыми помещениями малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в границах административно-территориального подчинения городу Луганску, в соответствии с законодательством;

ведения учета граждан, которые согласно законодательству нуждаются в улучшении жилищных условий, в том числе:

принятия на учет граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;

внесения изменений в учетные дела граждан, которые пребывают на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

снятия с учета граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;

включения в список граждан, которые пользуются правом внеочередного получения жилых помещений, исключения из данного списка;

включения в список лиц, которые пользуются правом первоочередного получения жилых помещений, исключения из данного списка;

переноса очередности на получение жилого помещения.

распределения и предоставления жилья;

ведения учета служебных жилых помещений, включения жилых помещений в число служебных и исключения из их числа.

Жители Луганска могут обратиться в горадминистрацию по жилищному вопросу в части улучшении жилищных условий, на основании «Положения о Комиссии администрации города Луганска ЛНР по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением жильем» от 06.08.2018 №574. Удобный город - Сегодня, 06:00 149 Расширение жилплощади является актуальным вопросам для большинства семей: если у одних есть возможность приобрести квартиру, расширив, таким образом, собственные квадратные метры, то у других такой возможности нет, они могут только претендовать на дополнительную комнату в общежитии.Стоит сказать, что все вопросы предоставления жилья находятся в ведении местных администраций.О том, кто может получить дополнительные квадратные метры в общежитиях, рассказал луганский депутат Олег Попов.Вопросами рассмотрения и организации обеспечения жилыми помещениями малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в границах административно-территориального подчинения городу Луганску, занимается комиссия горадминистрации.Эта комиссия рассматривает вопросы относительно:организации обеспечения жилыми помещениями малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в границах административно-территориального подчинения городу Луганску, в соответствии с законодательством;ведения учета граждан, которые согласно законодательству нуждаются в улучшении жилищных условий, в том числе:принятия на учет граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;внесения изменений в учетные дела граждан, которые пребывают на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;снятия с учета граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;включения в список граждан, которые пользуются правом внеочередного получения жилых помещений, исключения из данного списка;включения в список лиц, которые пользуются правом первоочередного получения жилых помещений, исключения из данного списка;переноса очередности на получение жилого помещения.распределения и предоставления жилья;ведения учета служебных жилых помещений, включения жилых помещений в число служебных и исключения из их числа.Жители Луганска могут обратиться в горадминистрацию по жилищному вопросу в части улучшении жилищных условий, на основании «Положения о Комиссии администрации города Луганска ЛНР по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением жильем» от 06.08.2018 №574. Удобный город - Сегодня, 06:00 149

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