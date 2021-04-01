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Куда жители Луганска могут обратиться чтобы улучшить свои жилищные условия

bot Сегодня, 06:3029Новости
Куда жители Луганска могут обратиться чтобы улучшить свои жилищные условия
Расширение жилплощади является актуальным вопросам для большинства семей: если у одних есть возможность приобрести квартиру, расширив, таким образом, собственные квадратные метры, то у других такой возможности нет, они могут только претендовать на дополнительную комнату в общежитии.
Стоит сказать, что все вопросы предоставления жилья находятся в ведении местных администраций.
О том, кто может получить дополнительные квадратные метры в общежитиях, рассказал луганский депутат Олег Попов.
Вопросами рассмотрения и организации обеспечения жилыми помещениями малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в границах административно-территориального подчинения городу Луганску, занимается комиссия горадминистрации.
Эта комиссия рассматривает вопросы относительно:
организации обеспечения жилыми помещениями малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в границах административно-территориального подчинения городу Луганску, в соответствии с законодательством;
ведения учета граждан, которые согласно законодательству нуждаются в улучшении жилищных условий, в том числе:
принятия на учет граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;
внесения изменений в учетные дела граждан, которые пребывают на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
снятия с учета граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;
включения в список граждан, которые пользуются правом внеочередного получения жилых помещений, исключения из данного списка;
включения в список лиц, которые пользуются правом первоочередного получения жилых помещений, исключения из данного списка;
переноса очередности на получение жилого помещения.
распределения и предоставления жилья;
ведения учета служебных жилых помещений, включения жилых помещений в число служебных и исключения из их числа.
Жители Луганска могут обратиться в горадминистрацию по жилищному вопросу в части улучшении жилищных условий, на основании «Положения о Комиссии администрации города Луганска ЛНР по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением жильем» от 06.08.2018 №574. Удобный город - Сегодня, 06:00 149

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