Маневренный жилой фонд в Луганске: что это такое, кто может претендовать?



О том, кто может претендовать на маневренный жилой фонд, рассказали в администрации Луганска.

Порядок, основания и условия предоставления гражданам жилых помещений маневренного жилищного фонда установлены Временным порядком предоставления жилых помещений маневренного жилищного фонда, утвержденным постановлением Совета Министров JIHP от 19.07.2016 года № 374 (далее — Порядок).

Маневренный жилищный фонд — специализированный жилищный фонд, состоящий из жилых помещений, находящихся в муниципальной (коммунальной) собственности, которые временно предоставляются гражданам, постоянно проживающим и зарегистрированным на соответствующей территории, утратившим свои единственные жилые помещения или жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств: боевых действий, аварийного состояния домов, стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств, представляющих угрозу здоровью и жизни людей.

Жилые помещения маневренного жилищного фонда предоставляются гражданам на основании распоряжения главы администрации в пределах соответствующей территории.

Под жилые помещения маневренного жилищного фонда могут использоваться отдельные квартиры, комнаты в общежитиях, а также иные жилые помещения, находящиеся в муниципальной (коммунальной) собственности, пригодные для проживания граждан.

Не могут использоваться под жилые помещения маневренного жилищного фонда жилые помещения, которые заняты по договорам найма либо имеют другие обременения.

Регистрация (прописка) граждан, временно проживающих в жилых помещениях маневренного жилищного фонда, не осуществляется.

Жилые помещения маневренного жилищного фонда предоставляются для временного проживания, не подлежат отчуждению, обмену, приватизации, передаче в аренду, поднаем.

Жилые помещения маневренного жилищного фонда предоставляются гражданам при наличии свободных жилых помещений маневренного жилищного фонда.

Маневренный жилой фонд предоставляется лицам из числа детей сирот и детей, лишенных родительского попечения, от 18 до 23 лет, которые состоят на первичном учете на соответствующей территории, а также лицам, освобожденным из плена, если они вынуждены покинуть жилые помещения, являющиеся для них единственным жильем.

Приоритетное право при распределении жилых помещений маневренного жилищного фонда имеют граждане, которым установлены следующие статусы: ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи (имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет), инвалиды первой группы.

Жилое помещение маневренного жилищного фонда предоставляется сроком на 3 года, на условиях, предусмотренных договором бесплатного пользования жилым помещением маневренного жилищного фонда.

Экономика - Сегодня, 07:00 129 Бывают ситуации, когда по независящим от нас причинам человек не имеет возможности проживать в собственной квартире или доме. Особенно остро эта ситуация обострилась после военных событий 2014 года, когда у многих луганчан были разрушены дома. И тогда на помощь таким гражданам приходит государство и предоставляет нуждающимся временное жилье, которое входит в маневренный фонд. Об этом пишет газета «21 век».О том, кто может претендовать на маневренный жилой фонд, рассказали в администрации Луганска.Порядок, основания и условия предоставления гражданам жилых помещений маневренного жилищного фонда установлены Временным порядком предоставления жилых помещений маневренного жилищного фонда, утвержденным постановлением Совета Министров JIHP от 19.07.2016 года № 374 (далее — Порядок).Маневренный жилищный фонд — специализированный жилищный фонд, состоящий из жилых помещений, находящихся в муниципальной (коммунальной) собственности, которые временно предоставляются гражданам, постоянно проживающим и зарегистрированным на соответствующей территории, утратившим свои единственные жилые помещения или жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств: боевых действий, аварийного состояния домов, стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств, представляющих угрозу здоровью и жизни людей.Жилые помещения маневренного жилищного фонда предоставляются гражданам на основании распоряжения главы администрации в пределах соответствующей территории.Под жилые помещения маневренного жилищного фонда могут использоваться отдельные квартиры, комнаты в общежитиях, а также иные жилые помещения, находящиеся в муниципальной (коммунальной) собственности, пригодные для проживания граждан.Не могут использоваться под жилые помещения маневренного жилищного фонда жилые помещения, которые заняты по договорам найма либо имеют другие обременения.Регистрация (прописка) граждан, временно проживающих в жилых помещениях маневренного жилищного фонда, не осуществляется.Жилые помещения маневренного жилищного фонда предоставляются для временного проживания, не подлежат отчуждению, обмену, приватизации, передаче в аренду, поднаем.Жилые помещения маневренного жилищного фонда предоставляются гражданам при наличии свободных жилых помещений маневренного жилищного фонда.Маневренный жилой фонд предоставляется лицам из числа детей сирот и детей, лишенных родительского попечения, от 18 до 23 лет, которые состоят на первичном учете на соответствующей территории, а также лицам, освобожденным из плена, если они вынуждены покинуть жилые помещения, являющиеся для них единственным жильем.Приоритетное право при распределении жилых помещений маневренного жилищного фонда имеют граждане, которым установлены следующие статусы: ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи (имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет), инвалиды первой группы.Жилое помещение маневренного жилищного фонда предоставляется сроком на 3 года, на условиях, предусмотренных договором бесплатного пользования жилым помещением маневренного жилищного фонда.Экономика - Сегодня, 07:00 129

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