Мобилизация в условиях дебилизации

Чем больше на Украине разглагольствуют о войне, тем, к счастью, становится сильнее надежда, что дальше слов дело не пойдет. Серьезные страны готовятся к боевым действиям несколько иначе и гораздо тише. Все-таки основным инстинктом сброда, именующего себя украинской элитой, остается страх за собственную жизнь и, главное, за нажитое непосильным трудом имущество. И он выступает неплохим стабилизатором ситуации вокруг ЛДНР. Украинское панство богато на кровавые провокации, но импотентно в плане масштабных действий. Безусловно, среди англосаксонских друзей вЂ• хозяев Украины сегодня хватает ястребов, желающих склонить киевские власти к самоубийственной военной авантюре. Но судя по всему, страх, как всегда, побеждает, и основным фактором возможного неконтролируемого сценария остаются его неизменные украинские составляющие вЂ• бардак и самодурство.Верят ли украинские политики в собственные сказки? Ответ на этот вопрос зависит не только от качества очередной партии осваиваемого «элитой» кокса. Эффект гипноза и самовнушения еще никто не отменял. И если по долгу службы властители Украины годами практически ежедневно талдычат одни и те же мантры, они как минимум вживаются в роль апологетов собственноручно сотворенного коллективного маразма. Ну а целевая аудитория их бредовых фантазий вЂ• подавляющее большинство украинского населения вЂ• деградирует все быстрее, сидя на ядовитом пайке примитивной и пошлой пропаганды.Особым видом украинского политического искусства является пафосное патриотическое надувание щек. Им досконально владеют не только Порошенко, Яценюк и прочие аксакалы тотальной брехни, но и зеленая молодежь. Дурное дело ведь не хитрое. Тем более, когда буквально каждый день дарит неофитам новые авторитетные примеры для подражания.Вот, например, недавно великий украинский журналист Дмитрий Гордон спросил первого президента Украины Леонида Кравчука, не изменил ли он привычке хранить у кровати оружие. «У меня? Почищенное, готовое оружие у кровати. Более того, у моей охраны, у нее есть “пристреленные” места из моего дома: с балкона, из других мест. Я им говорю: “Парни, если будет какая-то неприятность, не играйтесь, не бегайте. Я далеко не вижу, но тень увижу. А стреляю я хорошо. Могу случайно подстрелить”. Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал вЂ• он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше вЂ• меня уже не интересует, но я его убью», вЂ• ответил Кравчук. «Предупреждаю всех врагов своих, которые хотят прийти ко мне на свидание, они лучше пусть обходят мой дом. Потому что, кроме охраны, у меня есть своя собственная охрана вЂ• я сам себя охраняю», вЂ• добавил он.Жуткое в своей эпичности зрелище спецназовца Леонида Макаровича с ружьем наперевес, готового единолично заменить целый миллион резервистов, анонсированный Зеленским, может серьезно нарушить душевное равновесие неподготовленного слушателя. Стоит, однако, выразить Кравчуку толику уважения. Вряд ли он, в силу преклонного возраста, вынашивает планы свалить с Украины в случае грандиозного шухера. В отличие от многих других поклонников его риторического таланта, уже сейчас всерьез прикидывающих в какой Канаде формировать правительство в изгнании, если ситуация выйдет из-под контроля. Денежки-то ведь уже припасены на нужных закордонных счетах. Вопрос лишь в том, чтобы не прозевать удобный момент для эвакуации тухесов их владельцев.Правда, боевой пыл нашего былинного богатыря слегка остужает руководитель украинской дипломатии, который, как поговаривают, человек далеко не глупый. Но, как и положено в украинском политическом террариуме, артист еще тот. Поет набор дежурных клише как по нотам. «Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на земле или если они будут атакованы... никакого подкрепления с целью перехода в наступление мы не осуществляем, кроме обычных военных ротаций. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», вЂ• заявляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.На первый взгляд, вполне себе мирный подход, полностью вписывающийся в концепцию Украины вЂ• несчастной жертвы России. О наступательном подкреплении речь действительно не идет ввиду его фактического отсутствия. Более того, имея за спиной деда-партизана Кравчука с берданкой, о тылах Кулеба может не переживать. Но самое веселое в этой трагикомической ситуации то, что миллионы украинцев воспринимают юмористический стенд-ап Леонида Макаровича с серьезным выражением лица, полным пониманием и единодушной поддержкой. И холеный франт Дмитрий Кулеба приложил к этой общенародной деградации «биомассы» не меньше усилий, чем заслуженный маразматик Кравчук. Каким образом, спросит неосведомленный читатель? Тотальной и откровенной ложью, ответит любой знакомый с украинскими реалиями обозреватель.«О своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии. Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с президентом Украины подчеркнул, что альянс остается преданным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил вчера во время встречи с главой украинского государства и президент Турции. Спасибо всем нашим партнерам за это проявление солидарности!» вЂ• сообщает пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.После таких регулярных реляций в «пересичном» мозгу «маленького украинца» должен, по замыслу их авторов, еще сильнее утвердиться образ мощной международной коалиции, готовой сложить головы своих солдат за независимость гордой и свободолюбивой украинской державы. Киевские надуватели щек и своих же обывателей также вбивают в подкорку «плебса» миф о том, что упомянутая коалиция с нетерпением ждет прихода на украинские земли великого и могучего НАТО (читай, США), что окончательно развяжет ей руки и позволит наконец всем цивилизованным миром победить ненавистную Москву. У сотен российских и украинских экспертов отнимаются руки от усталости в который раз вскрывать лживую сущность этой нехитрой дегенеративной концепции. Но тем не менее в темные века постмодерна банальные и примитивные манипуляции тотально заглушают голос разума и торжествуют в оболваненных массах на Украине.Безответственное пафосное надувание щек практикуется украинскими властями не только в принципиальных вопросах войны и мира. Во всех других сферах народ также активно дурачат, изображая бурную деятельность и рассказывая сказочки для дурачков.«Сейчас Украина входит в “клуб космических держав” и занимает достойное место среди 13 участников. Несмотря на все вызовы, наши конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций», вЂ• заявил в очередную годовщину подвига Юрия Гагарина президент Зеленский. По его словам, задача государства в космической отрасли состоит из двух пунктов: сохранить все, что сделано старшими поколениями, и приложить все усилия для новых успехов. «В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства», вЂ• добавил Зеленский.В этом месте следует смеяться или плакать? Лучше молча помянуть остатки украинского коллективного разума. И задуматься о том, на какой такой орбите витает в своих мечтах сам президент Зеленский. Плоть от плоти дитя незатейливой массовой культуры, готовый за гонорар изображать кого и что угодно публике, он мало задумывается о содержании очередной брехни, тиражируемой его устами в эфир.12 января этого года, в день рождения Сергея Павловича Королева, Зеленский заявлял следующее: «Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей вЂ• Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева».Тот факт, что вместо НИИ, КБ и работающих производственных мощностей Украина может явить миру лишь скромненькие музеи, мемориалы, памятные доски и прочую ритуальную мишуру, никого уже не удивляет. Умиляет лишь то, что лидер «великой аграрной державы» обращается в своих воззваниях к идолу масскульта, мистификатору и провокатору Илону Маску, окучивающему неокрепшие умы молодежи для поддержки увядающего мифа о всесилии американской науки и бизнеса, а также биржевых спекуляций. Достойный визави для лидера независимого государства, что ни говори. Браво, товарищ Зеленский, браво!«США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах», вЂ• заявлял не так давно украинский президент.Диагноз здесь поставить несложно. Очевидно, что пациент абсолютно не боится исполнения своих желаний. Случай тяжелый. Особенно с учетом того, что список желаний эти самые «хорошие друзья» Владимиру Александровичу и составляют. А чтобы рот и голова нашего национального лидера сильно не болели от когнитивных перегрузок, ближайшее окружение регулярно «подгоняет» президенту хорошее настроение. Так счастливо может продолжаться до самого конца срока, пока заматереют Разумков и прочие кандидаты в западные марионетки. За одним исключением. Если США вдруг возьмут и «сделают это не на словах». Тогда нашему артисту придется завязать с упражнениями в разговорном жанре и судорожно искать на карте мира свой «Ростов». Народ возражать не будет. Он на Украине всегда готов на все.Тимофей Марко