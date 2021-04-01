"Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше", — подчеркнул политик в интервью телеканалу RT DE.

Конфликт в Донбассе не должен разделять Брюссель и Москву. ЕС следует "покончить с темой Украины", заявил премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер.ФБА «Экономика сегодня»Евросоюзу, по словам Кречмера, следует наладить отношения с Россией. Россияне и европейцы хотят "работать друг с другом в благополучии". Украина не должна этому мешать.Россия и Евросоюз, как отметил Кречмер, всегда будут связаны и зависеть друг от друга. Премьер также указал на важность сотрудничества Москвы и Берлина в вопросах экономики и борьбы с коронавирусом.Мария Верескова