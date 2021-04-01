Лечебные Народные республики

Сходу начну с грубости. Современная Украина производит впечатление заражённой бешенством собаки, прикованной цепью на проходе в людном месте и мешающей окружающим. Более того, она сама мучается, но не знает, как выйти из этого положения, потому что уже лишена разума и озлоблена. А что остаётся безумной и злой собаке? Правильно, грызть окружающих. Собака эта всем уже надоела, но связываться с вопросом её усыпления хлопотно, поэтому прохожие предпочитают поменьше обращать на неё внимания. И делают они это зря, как зря затягивает посещение больницы человек, укушенный подобным зверем. Такое вот иносказательное вступление.Среди всего многообразия всевозможных сценариев касаемо закрытия проекта «Украина» чаще всего озвучивают военный метод, а также экономический. И оба они, нужно признать, видятся довольно абстрактными. Первый (в стиле «дойдём до Киева») хорош, но непонятно, кем будет реализовываться. Народные республики при всём желании не смогут самостоятельно осуществить ничего подобного, а в Москве имеют другие менее затратные рычаги для приведения своих «украинских партнёров» в чувство. Что касается экономического, то он чаще всего сводится к некоему дефолту, а также к ожиданиям, что «Украина замёрзнет». И есть мнение, что оба эти варианта также неосуществимы. Дефолт по факту на Украине случился уже много лет назад, но подпитываемый Западом этот политический труп продолжает дышать. Что до «замёрзнет», то ради великой перемоги евроукры готовы топить печи друг другом, даром что перемога не произойдёт. Это я к тому, что процесс оскотинивания и так называемого возвращения к своему историческому состоянию для Украины может длиться вечно, потому что, как говорил классик: «Финансовая пропасть вЂ• самая глубокая. В неё можно падать всю жизнь». И как раз тут на арену выходит третий вариант, который можно назвать вариантом самораспада. Вот об этом и пойдёт речь.Слова «сепаратизм» и его производные в незалэжной стали даже не ругательными, а практически уголовно наказуемыми, а ведь, по сути, это единственное лекарство, которое может сравнительно безболезненно спасти смертельно больного пациента по имени Украина. Достаточно вспомнить, что сепарирование вЂ• это технический термин, обозначающий своеобразную фильтрацию жидкостей. Это я к тому, что мутные украинские воды всё ещё можно очистить, отсоединив муть (на Украине её именуют мулякой) от относительно незагрязнённых слоёв. И да, речь идёт, конечно же, о новых Народных республиках.Давайте вернёмся в 2014 год. Какие тенденции зарождались тогда? Кроме полыхнувшего Донбасса и счастливо отъехавшего Крыма, явно забурлили Одесса, Харьков, немного Днепропетровск и Запорожье. Более того, к чему-то типа отделения готовилась и Галиция, предвкушая будущую ответку от тех, кого галичане обидели своим майданом. Достаточно было спички, чтобы возникло пламя, но тогда наверху это посчитали нецелесообразным, видимо, полагая, что с новым украинским режимом можно будет договориться. Однако договориться не получилось. При этом некоторые осведомлённые граждане неоднократно заявляли, что на поклон в Москву ездили Добкин, Коломойский, а также порывался ехать Ахметов. Никого из них не приняли в тех кругах, с какими им бы хотелось пообщаться. Украинские паны, а также их приближённые думали, что они большие шишки, но это оказалось не так. Тем не менее такие попытки были, и тот же Добкин какое-то время балансировал на грани то ли народного героя, то ли предателя. Победила, конечно, вторая сущность. Что было бы, если бы их приняли и дали добро на банкет? Появились бы минимум две дополнительные Народные республики, после чего случился бы эффект домино, и Украины либо вообще не стало, либо она утратила бы большую часть своих территорий. Опять же, мог бы реализоваться сценарий, когда Янукович осел бы в Харькове или Донецке, не слагая с себя полномочий, и тогда та печальная история следовала бы в совсем другой колее.Но всё пошло по иному пути. Реакцией на народные протесты были кровавые репрессии. В Харькове ныне покойный мэр Кернес и губернатор Добкин умело так возглавили протест, после чего выпустили пар в свисток, выявив и выдав главных заводил зарождающегося восстания. Что было в Одессе, вы сами помните. После той нечеловеческой расправы в Доме профсоюзов Одесса надломилась. В остальных регионах всё затихло само собой. Причина этого кроется в отсутствии единого центра поддержки. Достаточно вспомнить, что те же партизаны в Великую Отечественную курировались из Москвы, получая задания, материальную поддержку, и имели возможность обзаводиться квалифицированными кадрами, присылаемыми из центра. И тот партизанский отряд Сидора Ковпака, который на самом деле не отряд, а гораздо более крупное формирование, не стал бы тем, чем стал без поддержки извне. Ничего этого на Украине не случилось, а там, где случилось, там получились ЛДНР.Но возможны ли сейчас подобные реакции? Конечно да, ибо Украина, не стоит этого забывать, страна возможностей. Когда центр перестанет кормить регионы, они сами отвалятся. Пока что кормление происходит, но с каждым годом оно всё хуже, а государственный долг всё больше, но при этом кампания массового террора, умело развёрнутая новой как бы бандеровской властью, неплохо так справляется с устрашением населения и последнее, окромя разовых акций, на большее не решается. Там облили краской памятник очередному «загыблому» укрокиборгу, тут разбили табличку, ещё где-то расклеили листовки, осуждающие нынешний неонацистский украинский режим. В недрах народного пласта тлеют угольки сопротивления, которые пока что некому раздуть. Некому и нечему, но это пока.Эти самые угольки могут превратиться в пожарище уже в этом году, если «президент мира», восседающий в Киеве, всё-таки решится повторить подвиг своего коллеги по комедийным импровизациям гражданина Саакашвили. По его адресу тогда, как сейчас по адресу Зеленского, приходят активные «сигналы поддержки», мол, ты там начни, а мы поддержим. Но, как вы сами понимаете, в случае очередного кровавого замеса западные господа максимум, что сделают, это отставят от себя чашку чая и с любопытством будут наблюдать, дожидаясь итогового результата. А он, результат, может быть очень интересным. Если слухи о завозе на Украину борцов за чистоту ислама, промышляющих нынче в Ливии и Сирии, верны, то Россия получит отличную возможность продемонстрировать, что пресловутые «дальние подступы» могут оказаться не такими уж дальними и сместиться с Ближнего Востока на территорию Украины. Тогда Национальный антитеррористический комитет сможет наконец-то пополнить свой перечень из 33-х запрещённых на территории РФ организаций ещё несколькими. Например, вы знали о том, что неонацистское вооружённое формирование «Азов», в отличие от того же «Правого сектора», не считается в России террористической организацией?В случае большого потрясения, которое украинская власть вполне способна навлечь на себя сама даже в условиях пассивности России в украинском вопросе, ещё вчера извиняющаяся за раздаваемые паспорта Венгрия резко активизирует свою деятельность на Закарпатье, Львов срочно запросится в Европу в качестве самостоятельного субъекта, да и Одесса, быть может, вспомнит свои корни. Это прекрасно понимают и в России в том числе. Ещё в мае прошлого года член совета Федерации РФ В. Джабаров, констатируя беспомощность Зеленского, заявил, что за регионами украинского Юго-Востока «могут последовать Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье, которые пока выжидают». Отмечу, что сказано это было в 2020 году, а не в 2015-м. Похожую речь также толкнул бывший губернатор Луганской области, а точнее того, что от неё осталось, Г. Тука. Он заявил о «векторе силы», который получил импульс после известных событий 2014-го и который может повлечь за собой откол ещё пяти регионов в виде Херсона, Одессы, Харькова, Николаева и Закарпатья. Бывший глава украинского МИД П. Климкин также назвал очень вероятным откол новых территорий, назвав Закарпатье главным кандидатом.Ну а как там настроения на местах? Тут всё сильно зависит от контекста. Всевозможные социологические центры рисуют любые цифры и любую статистику под заказ. Но даже если завтра будут опубликованы результаты всенародного украинского референдума о том, что сто процентов граждан не желают никуда отделяться, это ничего не означает. Какой украинец не хочет «панувать», а этим занятием лучше всего заниматься обособленно, не имея над собой хозяина. Вот возьмите тот же Донецк. В городе стали проводить свои военные парады, появились учреждения, свойственные не просто областному центру, а целому столичному региону, появились свои министры, знаки отличия и прочее. Кто-то может возразить, что, мол, вместе со всем этим пришла украинская военная и экономическая оккупация. Решились бы дончане и луганчане повторить свой выбор, зная, что их ждёт сегодня? К примеру, ещё в 2019 году украинская организация LIGA провела опрос среди граждан ДНР на предмет их политических предпочтений, по итогам которого выяснилось, что более 80 процентов всё ещё «плохо относятся» к США и ЕС, а более 70 процентов «тепло относятся» к России. Иными словами, вопреки желанию Киева, донбасские «сепаратисты» не раскаиваются. Более того, Украину ненавидят ещё сильнее, а в своих нынешних бедах 90 процентов винят майдан и вмешательство США. И это результаты опроса ресурса, имеющего принадлежность к американскому Фонду демократических инициатив. То есть эпилог получился таким, что даже такие прожжённые спецы не смогли сделать его более «демократическим». Аналогичные настроения бытуют и в других регионах Юго-Востока в более или менее сопоставимом процентном соотношении. Именно это для центральной украинской власти и является наибольшей опасностью, а не какие-то эфемерные вражеские танковые клинья, рассекающие украинскую батькивщину сразу по всем направлениям.Признаюсь, мои знакомые из Одессы, Запорожья, Сум и других украинских городов не горят желанием лезть на амбразуры и в основном придерживаются пассивного принципа «лишь бы не было войны». Но тут случится, как обычно, когда бытие определяет сознание. Выньте обывателя из украинского болота и переместите в среду, где назревают революционные настроения, и он спустя какое-то время также сменит своё мнение в диаметрально противоположном направлении. Но и этого может не понадобиться, поскольку в таких ситуациях всё решало не аморфное большинство, а организованное меньшинство, а большинство уже потом подтягивалось со своим «одобрямсом».При этом польза от появления Народных республик будет всесторонняя. Её совсем не стоит рассматривать как некое зло для «пэрэсичного» украинца. У России под боком исчезнет взрывоопасная территория, на Донбассе воцарится мир, а сами украинцы заживут по-новому и, что характерно, не хуже, чем они жили на Украине, если это вообще можно назвать жизнью. Страна катится в тартарары, и тот, кто первым додумается выскочить на обочину, получит наибольшие преференции. А если такие вот выходы будут, как в ЛДНР, сопровождаться национализацией имущества, принадлежащего украинскому олигархату, то жизнь простых людей начнёт налаживаться с куда большей интенсивностью. Ведь проблема украинцев в том, что они носятся со своей Украиной, как с чем-то весьма ценным и жизненно необходимым, в то время как на самом деле ликвидация этого недогосударственного образования пойдёт на пользу абсолютно всем, за исключением, конечно, политиков, интегрированных в орбиту олигархов, и прочих граждан, присосавшихся к казне. Ведь если подумать хорошо, то получается, что идеи того же майдана, якобы отражающие исконно народное волеизъявление, можно воплотить только при помощи уничтожения самой Украины с разделением оной на логические части, которые потом вольны будут выбрать свой собственный путь. Майдан боролся против олигархов? Майдан ненавидит политическую верхушку страны? Ну так вот вам отличное лекарство, которое сделает и олигархам, и депутатам очень плохо.Наблюдая текущие центробежные процессы, раскручивающиеся на Украине, можно отметить, что к чему-то похожему там всё и идёт. Как уже было сказано, достаточно лишь небольшого импульса, который украинские власти, помимо своего желания, устроят себе сами, и влажные мрии о военной победе на Донбассе, не говоря уже возврате Крыма, испарятся, как роса под солнцем, когда на горизонте засияют новые Народные республики, способные защитить свою независимость не только транспарантами.Сергей Донецкий