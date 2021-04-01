Путин поручил Мишустину проверить работу Медведева

Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину проверить работу Дмитрия Медведева и провести тотальную ревизию майского указа на предмет повышения зарплат бюджетников. Правительство отчиталось о его выполнении еще в 2018 году, однако Путин подозревает, что «некоторые службы играют в статистику и занимаются подгонкой формальных показателей». «По отчетам все вроде бы сходится, но сходится за счет различных ухищрений», — заявил президент на совещании с членами правительства.Владимира Путина всерьез задело за живое выступление старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной. В понедельник на Совете по науке и образованию молодая женщина пожаловалась президенту, что, несмотря на высокую должность, она получает всего 25 тыс. рублей (плюс 6 тыс. надбавка), а в среду в нюансах расчета ее зарплаты почти час разбирался уже весь кабмин. Открывая совещание, Владимир Путин напомнил, что майский указ 2012 года предписывал обеспечить двукратный рост зарплат в бюджетной сфере к средней по региону, и по отчетам это поручение было выполнено. Однако озвученные Проскуриной цифры даже в сумме «не тянут на заданные ориентиры». «Смысл не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов», — отметил президент.Вооружившись справкой, глава государства начал подробно разбирать, как устроена бухгалтерия Института цитологии, сколько человек там работает, на каких должностях и какие деньги они получают. Министров эта информация вряд ли заинтересовала. А вот самим сотрудникам наверняка было полезно узнать, что зарплата директора их учреждения составляет около 300 тыс. руб. (т.е. в 12 раз больше, чем получает Проскурина), а в конце года у НИИ оставались неизрасходованными 30 млн руб. «В принципе можно было бы эти деньги направить на поддержание уровня заработной платы. Но руководство посчитало это нецелесообразным», — сообщил Путин. В целом, по его словам, 30% сотрудников, работающих в Институте цитологии, получают больше, чем в среднем по экономике, а 70% — меньше.Выступление министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, которого ВВП попросил разъяснить ситуацию, сводилось к тому, что чиновники молодцы, а Проскуриной просто не повезло. Вообще-то научные сотрудники в этом институте, по его словам, в среднем получают 67,2 тыс. руб., а старшие научные сотрудники — более 75 тыс. руб., что полностью соответствует требованиям майского указа. Чем провинилась конкретно Проскурина и почему ее зарплата в 12 раз меньше, чем у директора (хотя по нормативу соотношение должно быть максимум один к восьми), министр не рассказал. Зато похвалил собственное ведомство: все средства, предназначенные для обеспечения работы Института цитологии, были переведены в полном объеме и в срок.Однако Владимир Путин обнаружил неточность в бодром докладе министра. «Мы все говорим, что уровень заработной платы научных сотрудников должен быть 200% от среднего по экономике региона. Но считают-то на самом деле не так. От чего считают, Валерий Николаевич?» — уточнил он. «От среднего дохода от трудовой деятельности», — помявшись, признался Фальков. А это, по словам Путина, совсем другой показатель. «Надо объяснить гражданам, что это такое. Тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает: говорят одно, а на практике — другое», — сказал он.Путин признался, что ситуация вокруг заработной платы бюджетников заставила его в очередной раз вспомнить слова Александра III, сказанные царем про членов тогдашнего кабмина: «Когда докладывает Дурново — министр внутренних дел, мне все понятно, но, похоже, ему непонятно. Когда докладывает Витте, ему все понятно, а мне непонятно. Когда Кривошеин (был такой министр путей сообщения), то уже непонятно ни мне, ни ему». Похоже, членам команды Мишустина пора всерьез задуматься о том, кто из них Витте, кто Дурново, а кто Кривошеин, и сделать соответствующие выводы.Что касается Анастасии Проскуриной, то ее пример, по мнению ВВП, должен стать поводом для того, чтобы внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат всех бюджетников во всех регионах. Сделать такой анализ нужно не только на уровне организаций, но и каждого сотрудника. «Такие возможности у нас сегодня есть. На выходе должна быть полная, исчерпывающая картина», — подчеркнул президент. Он напомнил, что положения майского указа 2012 года в части повышения зарплат бюджетников и поддержания их на уровне не ниже 200% от среднего от трудовой деятельности никто не отменял. Если обнаружатся проблемы (а без этого не бывает), правительство должно подготовить «предметные решения», которые позволят их устранить.Отдельно, по мнению Путина, необходимо изучить, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношения зарплат руководства и остального персонала. «Разрыв здесь бывает очень внушительным, аккуратно скажем. У одних — густо, а у других — пусто», — констатировал он. «Прошу провести соответствующую работу и доложить о ее результатах. Михаил Владимирович, обратите внимание», — обратился к Мишустину президент. «Принял, Владимир Владимирович, есть!» — с готовностью отозвался премьер.Источник