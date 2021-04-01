Авария на ЛЭП оставила без электроснабжения более 200 абонентов в Луганске – МЧС

Более 200 абонентов в луганском поселке Веселенькое остались без энергоснабжения из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В результате аварийного отключения высоковольтной линии 10 кВ без электроснабжения (остались) 225 абонентов в поселке Веселенькое Жовтневого района Луганска", – говорится в сообщении.

25 апреля — Луганск

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