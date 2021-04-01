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В Луганске пропала мобильная связь «Водафон»

robot Сегодня, 11:0033Новости
В Луганске пропала мобильная связь «Водафон»
Сегодня утром, 25 апреля, в Луганске и регионе пропала связь украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщают жители Луганска в социальных сетях.

При попытке набрать абонента телефон сбрасывает вызов. У многих, на телефонах, сеть «Водафон» вообще не отображается.
«МТС не работает», «Никому дозвониться на Водафон не могу», «Что опять с Водафоном»? — пишут люди.

Масштаб и причина сбоя связи украинского мобильного оператора Vodafone на территории Луганска и в регионах, пока неизвестны. О подобных проблемах сообщают и жители Донецка
Удобный город - Сегодня, 10:31 82

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