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В Луганске более 200 абонентов остались без света из-за аварии на ЛЭП

bot Сегодня, 11:4514Новости
В Луганске более 200 абонентов остались без света из-за аварии на ЛЭП
Более 200 абонентов в луганском поселке Веселенькое остались без энергоснабжения из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«В результате аварийного отключения высоковольтной линии 10 кВ без электроснабжения (остались) 225 абонентов в поселке Веселенькое Жовтневого района Луганска», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 11:34 51

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