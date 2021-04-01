"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в села Славяносербщины 26 и 29 апреля

Подача воды в ряд населенных пунктов Славяносербского района приостановится 26 и 29 апреля в связи с проведением ремонтных работ на линиях электропередачи, питающих скважины водозабора. Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия "Лугансквода".

"По причине ремонтных работ на линиях электропередачи 26 и 29 апреля с 09:00 до 17:00 будут обесточены скважины Айдарского водозабора и поселка Тепличное. В связи с этим в указанный период будет прекращена подача воды в поселок Тепличное и населенные пункты Славяносербского района: Раевка, Лиман, Светлое, Шишково, Металлист, Стукалова Балка, Цветные Пески, Приветное, Обозное, Веселая Гора", - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что водоснабжение будет возобновлено после стабилизации напряжения в сети, и попросили жителей обеспечить запас воды.

25 апреля — Луганск