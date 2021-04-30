Профсоюзы ЛНР возложили цветы к памятникам, посвященным трудовым подвигам (ФОТО)

Представители Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР в честь Праздника Весны и Труда возложили цветы к луганским памятникам, посвященным трудовым подвигам. Об этом сообщила пресс-служба ФП."По уже сложившейся традиции цветы были возложены к монументу "Труженику Луганщины", памятнику литейщику, который посвящен не только рабочим и мастерам литейного дела, но и славной трудовой истории становления и развития Луганска. Также делегация возложила цветы к подножию памятника Клименту Ворошилову - одному из основателей профсоюзного движения на Луганщине", - говорится в сообщении.Председатель ФП ЛНР Игорь Рябушкин подчеркнул, что "Луганщина всегда была Родиной настоящих тружеников: шахтеров, металлургов, машиностроителей"."В этом году, как и в предыдущие годы, мы не отступаем от традиции чествования человека труда. Наряду с чествованием наших передовиков производства мы отдаем дань памяти предшественникам, - сказал профсоюзный лидер. - Герои Социалистического труда, кавалеры ордена Шахтерской славы, заслуженные врачи и учителя - эти люди были и остаются гордостью и примером для всех нас. А нынешний праздник, в первую очередь, праздник труда и уважения к трудящемуся человеку. Мы благодарны нашим предшественникам за то, что долгие годы они трудились на благо Луганщины. Мы гордимся тем, что нынешнее поколение продолжает славные трудовые традиции".01 мая — Луганск