В Киеве завели уголовное дело из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"

"Киевские полицейские составили админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие. Кроме того, следователи начали уголовное производство по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Фото: globallookpress.com / © Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press AgencyУкраинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за марша в честь эсэсовской дивизии, который прошел на этой неделе в Киеве, сообщила в субботу пресс-служба столичной полиции, передает РИА Новости.Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.Накануне офис президента Украины Владимира Зеленского осудил марш в честь эсэсовской дивизии и призвал полицию разобраться.За данное нарушение виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Правоохранителям также удалось установить личность мужчины, который использовал нацистское приветствие. Им оказался житель Киевской области 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство"."Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения", - добавили в полиции.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.