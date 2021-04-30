На сколько вырастут цены на еду до конца года



Национальный банк Украины (НБУ) в апреле повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5% годовых. Это уже второе с начала года увеличение процентной ставки — в марте регулятор повысил ее с 6% до 6,5%.

Для большинства обывателей такие шаги НБУ совсем неинтересны. Но причина их осуществления касается, без преувеличения, практически каждого.

Дело в том, что Нацбанк поднимает процентную ставку из-за стремительного роста цен, который наблюдается с начала года.

Так, февральская инфляция составила 7,5% в годовом измерении, а по итогам марта цены выросли на 8,5%. Это при том, что ориентир НБУ в этом году — 5% (плюс-минус один процент).

Именно поэтому регулятор задействовал один из классических инструментов сдерживания инфляции — повышение учетной ставки. Напомним, в 2015 году, когда цены выросли на 43%, ставка НБУ некоторое время держалась на отметке 30%.

Бедные платят больше

То, что цены растут, украинцы знают и без Национального банка.

Очень болезненно воспринимается населением повышение цен на ключевые продукты, в частности, подсолнечное масло, сахар, яйца. Особенно накануне Пасхи.

Год назад 1 литр подсолнечного масла стоил менее 40 гривен, а теперь, в среднем, более 60 гривен. Сахар, который весной 2020 стоил 14-15 гривен за килограмм, теперь стоит уже 23-25 гривен.

Совсем не радуют украинцев цены на яйца. За десяток приходится платить 36-39 гривен, тогда как в это же время в прошлом году цена составляла лишь около 20 гривен.



Еще немного статистики.

По данным Госстата, в марте к февралю этого года цены на подсолнечное масло выросли на 9,7%, при этом за год оно подорожало на 48,5%. Сахар за месяц подорожал на 4,8%, а за год — на 64,7%. Несмотря на то, что за март цены на яйца даже немного упали — на 0,6%, за год они взлетели на 109,1%!

Только за последний месяц продукты питания в целом подорожали на 2,2%. При этом к марту 2020 года цены на еду в Украине выросли на 11%.

Правительство объясняет такое стремительное подорожание товаров двумя основными факторами. Первый из них — урожай прошлого года оказался ниже ожиданий, причем не только в Украине, но и во всем мире. Это привело к росту мировых цен на продовольственные товары. В частности, мировые котировки сахара в данный момент на 30% превышают прошлогодние.

Конечно, мировые тенденции отразились и на нашем рынке. А увеличение цен на зерновые, в свою очередь, привело к удорожанию кормов для животных. Поэтому имеем повышение цен на яйца и мясные изделия.

Вторая причина ускорения инфляции, как говорят в правительстве, следующая: в связи с бесконечными карантинами и локдаунами доходы значительного количества граждан сократились и они не покупают ничего лишнего.

Также из-за карантина люди не путешествуют, не ходят в рестораны и театры, не покупают одежду. Поэтому спрос потребителей сконцентрирован преимущественно на те товары, которые составляют минимальный набор, необходимый для поддержания жизнедеятельности. А повышение спроса вызывает у продавцов желание повышать цены.

К тому же, когда еда дорожает, а денег на это нет, люди убирают самое дорогое из своего меню. А те продукты, которые в нем остаются, покупают в меньших объемах.

Результата не будет

Национальной банк считает своей главной целью таргетирование инфляции, а потому и принимает решение об увеличении процентной ставки, не исключая, что это — не последний раз в этом году.

Теперь — совсем немножко из учебника экономической теории.

Учетная ставка является традиционным средством регулирования экономики со стороны центробанков. Этот показатель является ориентиром для установления ставок по коммерческим кредитам. То есть когда украинцы жалуются на то, что кредиты в Украине очень дорогие по сравнению, например, с Польшей, то сначала надо смотреть на процентную ставку НБУ, ниже которой коммерческие банки проценты просто не могут установить.

Итак, когда ставка снижается, кредиты в государстве дешевеют, что приводит к увеличению инвестиций и ускорению экономического роста. Однако одновременно растет и инфляция. А когда ставка увеличивается, все происходит наоборот — инфляция замедляется, но при этом тормозится и рост экономики. И, конечно, проценты по кредитам для населения тоже растут.

Но сработают ли такие действия регулятора?

Многие финансовые эксперты придерживаются мнения, что усилия НБУ не будут иметь большого успеха. В частности, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук в комментарии «Апострофу» отметил, что в условиях сырьевой экономики, которая существует в Украине, часто возникают инфляционные процессы, которые никак не связаны с монетарной политикой.

По его словам, такая экономика всегда сильно зависит от цен на сырье на мировых рынках. И, если в мире какой-то товар подорожал, то он должен подорожать и внутри страны. Причем это касается не только тех товаров, которые страна импортирует, но и тех, которые экспортирует.

Это как раз то, что происходит сейчас с подсолнечным маслом, более 90% которого идет из Украины на экспорт.



Также возможность влиять на инфляцию зависит от структуры потребления граждан.

«Если в потребительской корзине большую долю занимают продукты питания и товары, цены на которые регулируются государством, то изменения учетной ставки на цену такой корзины влияют очень мало. Поэтому стоимость продуктов зависит от урожая, а регулируемые цены — вообще только от решений чиновников. И никакие меры национального банка здесь не сработают», - говорит Кушнирук.

Но продукты питания государством не регулируются. К тому же, по данным Минэкономики, они занимают в потребительской корзине населения около 41%. Для сравнения, средний житель Германии тратит на еду только 13% своего бюджета, и поэтому инфляцию в этой стране легче регулировать монетарными мерами вроде изменения учетной ставки. У нас же это работает гораздо слабее.

Цены всех огорчат

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский также уверен, что НБУ не удастся сдержать инфляцию увеличением учетной ставки. Более того, в комментарии «Апострофу» он заявил, что такие действия могут привести к противоположному результату.

«К сожалению, при принятии решений Нацбанк руководствуется устаревшими экономическими теориями XIX века, которые не отвечают современным экономическим реалиям, - говорит экономист. — Увеличивая учетную ставку, он пытается сдержать рост инфляции. Однако в действительности увеличение процентных ставок ускоряет инфляцию, ведь оно ведет к росту ставок по кредитам коммерческих банков. Предприятия, получающие кредиты, закладывают свои расходы по процентам в цены на свою продукцию. Чем выше проценты, тем выше цены».

Он напомнил, что во время коронакризиса центральные банки многих стран, наоборот, удерживают низкие учетные ставки для того, чтобы стимулировать экономическую активность. Так Федеральная резервная система США снизила учетную ставку до 0,25%, а Европейский центробанк держит ее на уровне 0%.

Кроме того, по словам эксперта, во многих странах, в том числе, в Украине, официальные данные инфляции ниже, чем реальный показатель роста цен. Поэтому, можно предположить, что реальный уровень инфляции дойдет даже до 25% (официальный уровень инфляции по итогам 2021 будет около 8%).

«В частности, примерно на 15% вырастут тарифы на газ на 20% - на отопление. Электроэнергия может подорожать на 50%. На 20% в среднем возрастет стоимость билетов на транспорт. Продолжат расти цены на продовольственные товары. По итогам 2021 цены на продовольствие вырастут на 20-50% в зависимости от групп товаров», - подытожил Александр Хмелевский. Новости Украины - Сегодня, 14:00 2 Украинские власти пытаются бороться со стремительным ростом цен, который в последнее время наблюдается в стране. При этом некоторые предпринимаемые действия выглядят крайне неубедительно, а потому вряд ли помогут. Что же происходит с ценами и чего ожидать в обозримом будущем.Национальный банк Украины (НБУ) в апреле повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5% годовых. Это уже второе с начала года увеличение процентной ставки — в марте регулятор повысил ее с 6% до 6,5%.Для большинства обывателей такие шаги НБУ совсем неинтересны. Но причина их осуществления касается, без преувеличения, практически каждого.Дело в том, что Нацбанк поднимает процентную ставку из-за стремительного роста цен, который наблюдается с начала года.Так, февральская инфляция составила 7,5% в годовом измерении, а по итогам марта цены выросли на 8,5%. Это при том, что ориентир НБУ в этом году — 5% (плюс-минус один процент).Именно поэтому регулятор задействовал один из классических инструментов сдерживания инфляции — повышение учетной ставки. Напомним, в 2015 году, когда цены выросли на 43%, ставка НБУ некоторое время держалась на отметке 30%.Бедные платят большеТо, что цены растут, украинцы знают и без Национального банка.Очень болезненно воспринимается населением повышение цен на ключевые продукты, в частности, подсолнечное масло, сахар, яйца. Особенно накануне Пасхи.Год назад 1 литр подсолнечного масла стоил менее 40 гривен, а теперь, в среднем, более 60 гривен. Сахар, который весной 2020 стоил 14-15 гривен за килограмм, теперь стоит уже 23-25 гривен.Совсем не радуют украинцев цены на яйца. За десяток приходится платить 36-39 гривен, тогда как в это же время в прошлом году цена составляла лишь около 20 гривен.Еще немного статистики.По данным Госстата, в марте к февралю этого года цены на подсолнечное масло выросли на 9,7%, при этом за год оно подорожало на 48,5%. Сахар за месяц подорожал на 4,8%, а за год — на 64,7%. Несмотря на то, что за март цены на яйца даже немного упали — на 0,6%, за год они взлетели на 109,1%!Только за последний месяц продукты питания в целом подорожали на 2,2%. При этом к марту 2020 года цены на еду в Украине выросли на 11%.Правительство объясняет такое стремительное подорожание товаров двумя основными факторами. Первый из них — урожай прошлого года оказался ниже ожиданий, причем не только в Украине, но и во всем мире. Это привело к росту мировых цен на продовольственные товары. В частности, мировые котировки сахара в данный момент на 30% превышают прошлогодние.Конечно, мировые тенденции отразились и на нашем рынке. А увеличение цен на зерновые, в свою очередь, привело к удорожанию кормов для животных. Поэтому имеем повышение цен на яйца и мясные изделия.Вторая причина ускорения инфляции, как говорят в правительстве, следующая: в связи с бесконечными карантинами и локдаунами доходы значительного количества граждан сократились и они не покупают ничего лишнего.Также из-за карантина люди не путешествуют, не ходят в рестораны и театры, не покупают одежду. Поэтому спрос потребителей сконцентрирован преимущественно на те товары, которые составляют минимальный набор, необходимый для поддержания жизнедеятельности. А повышение спроса вызывает у продавцов желание повышать цены.К тому же, когда еда дорожает, а денег на это нет, люди убирают самое дорогое из своего меню. А те продукты, которые в нем остаются, покупают в меньших объемах.Результата не будетНациональной банк считает своей главной целью таргетирование инфляции, а потому и принимает решение об увеличении процентной ставки, не исключая, что это — не последний раз в этом году.Теперь — совсем немножко из учебника экономической теории.Учетная ставка является традиционным средством регулирования экономики со стороны центробанков. Этот показатель является ориентиром для установления ставок по коммерческим кредитам. То есть когда украинцы жалуются на то, что кредиты в Украине очень дорогие по сравнению, например, с Польшей, то сначала надо смотреть на процентную ставку НБУ, ниже которой коммерческие банки проценты просто не могут установить.Итак, когда ставка снижается, кредиты в государстве дешевеют, что приводит к увеличению инвестиций и ускорению экономического роста. Однако одновременно растет и инфляция. А когда ставка увеличивается, все происходит наоборот — инфляция замедляется, но при этом тормозится и рост экономики. И, конечно, проценты по кредитам для населения тоже растут.Но сработают ли такие действия регулятора?Многие финансовые эксперты придерживаются мнения, что усилия НБУ не будут иметь большого успеха. В частности, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук в комментарии «Апострофу» отметил, что в условиях сырьевой экономики, которая существует в Украине, часто возникают инфляционные процессы, которые никак не связаны с монетарной политикой.По его словам, такая экономика всегда сильно зависит от цен на сырье на мировых рынках. И, если в мире какой-то товар подорожал, то он должен подорожать и внутри страны. Причем это касается не только тех товаров, которые страна импортирует, но и тех, которые экспортирует.Это как раз то, что происходит сейчас с подсолнечным маслом, более 90% которого идет из Украины на экспорт.Также возможность влиять на инфляцию зависит от структуры потребления граждан.«Если в потребительской корзине большую долю занимают продукты питания и товары, цены на которые регулируются государством, то изменения учетной ставки на цену такой корзины влияют очень мало. Поэтому стоимость продуктов зависит от урожая, а регулируемые цены — вообще только от решений чиновников. И никакие меры национального банка здесь не сработают», - говорит Кушнирук.Но продукты питания государством не регулируются. К тому же, по данным Минэкономики, они занимают в потребительской корзине населения около 41%. Для сравнения, средний житель Германии тратит на еду только 13% своего бюджета, и поэтому инфляцию в этой стране легче регулировать монетарными мерами вроде изменения учетной ставки. У нас же это работает гораздо слабее.Цены всех огорчатКандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский также уверен, что НБУ не удастся сдержать инфляцию увеличением учетной ставки. Более того, в комментарии «Апострофу» он заявил, что такие действия могут привести к противоположному результату.«К сожалению, при принятии решений Нацбанк руководствуется устаревшими экономическими теориями XIX века, которые не отвечают современным экономическим реалиям, - говорит экономист. — Увеличивая учетную ставку, он пытается сдержать рост инфляции. Однако в действительности увеличение процентных ставок ускоряет инфляцию, ведь оно ведет к росту ставок по кредитам коммерческих банков. Предприятия, получающие кредиты, закладывают свои расходы по процентам в цены на свою продукцию. Чем выше проценты, тем выше цены».Он напомнил, что во время коронакризиса центральные банки многих стран, наоборот, удерживают низкие учетные ставки для того, чтобы стимулировать экономическую активность. Так Федеральная резервная система США снизила учетную ставку до 0,25%, а Европейский центробанк держит ее на уровне 0%.Кроме того, по словам эксперта, во многих странах, в том числе, в Украине, официальные данные инфляции ниже, чем реальный показатель роста цен. Поэтому, можно предположить, что реальный уровень инфляции дойдет даже до 25% (официальный уровень инфляции по итогам 2021 будет около 8%).«В частности, примерно на 15% вырастут тарифы на газ на 20% - на отопление. Электроэнергия может подорожать на 50%. На 20% в среднем возрастет стоимость билетов на транспорт. Продолжат расти цены на продовольственные товары. По итогам 2021 цены на продовольствие вырастут на 20-50% в зависимости от групп товаров», - подытожил Александр Хмелевский. Новости Украины - Сегодня, 14:00 2

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