За неделю пассажиропоток через КПВВ «Станица Луганская» уменьшился на 10%



За этот период пассажиропоток через КПВВ «Станица Луганская» уменьшился на 10% по сравнению с прошлой. Всего через пункт пропуска прошло 11 933 человек. Заметно уменьшилось количество людей пересекающих линию разграничения в сторону Украины.

Всего за неделю через пункт пропуска «Станица Луганская» в сторону Луганска проследовало 6430 человек, а на контролируемую территорию — 5503 человек.

В КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 218 граждан и 55 транспортных средств к временно оккупированной части Донецкой, одновременно 155 граждан и 46 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Кроме того, через республиканские КП не смогли пройти на неподконтрольную Украине территорию 17 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию. Новости Региона - Сегодня, 13:27 121 За прошедшую неделю линию разграничения на Донбассе пересекли 12306 человек и 101 транспортное средство. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.За этот период пассажиропоток через КПВВ «Станица Луганская» уменьшился на 10% по сравнению с прошлой. Всего через пункт пропуска прошло 11 933 человек. Заметно уменьшилось количество людей пересекающих линию разграничения в сторону Украины.Всего за неделю через пункт пропуска «Станица Луганская» в сторону Луганска проследовало 6430 человек, а на контролируемую территорию — 5503 человек.В КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 218 граждан и 55 транспортных средств к временно оккупированной части Донецкой, одновременно 155 граждан и 46 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.Кроме того, через республиканские КП не смогли пройти на неподконтрольную Украине территорию 17 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию. Новости Региона - Сегодня, 13:27 121

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