Представители стран Ближнего Востока поздравили жителей ЛНР с Первомаем

Представители ряда стран Ближнего Востока в своих видеообращениях поздравили жителей Республики с Днем международной солидарности трудящихся.

ИЗРАИЛЬ

"Дорогие товарищи из ЛНР, поздравляю вас с праздником 1 Мая – Днем международной солидарности трудящихся. Желаю вам мира, дружбы и счастья! Надеюсь, что в следующем году, когда мы будем праздновать 1 Мая, наступит мир в ЛНР и на всей территории Донбасса", – обратился к жителям Республики активист из Израиля Семен Коренфельд.

ЛИВАН

Жителей ЛНР приветствовал работник медицинской сферы из Ливана Хасан Исмаил.

"Поздравляю всех представителей профсоюзов ЛНР и всего Донбасса с Днем международной солидарности трудящихся! Этот праздник наполнен чувством единения и солидарности. В этот день мы чтим человека труда, каждого, кто трудится на благо своей страны. Я поздравляю всех вас с этим праздником! Здоровья, мира и благополучия всем трудящимся ваших предприятий и организаций!" – отметил он.

ПАЛЕСТИНА

"Я передаю жителям Донбасса слова солидарности со стороны Коалиции профсоюзов рабочих Палестины. С 1 Мая, товарищи! Мы призываем всех стойких и борющихся быть одной рукой и в одном окопе. Да здравствует ваша борьба, да здравствует наша дружба!" – обратился к жителям Республики генеральный секретарь Коалиции профсоюзов трудящихся Палестины Мохаммад Яхья.

ТУРЦИЯ

Жителей ЛНР поздравил с 1 Мая турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем.

"Дорогие жители Луганской Народной Республики! Поздравляю вас с Днем международной солидарности трудящихся! Хотя 1 Мая празднуется по всему миру, в некоторых регионах этот праздник всегда имел особое, гораздо более глубокое значение. Ваш уникальный и специфический край всегда являлся одним из ведущих промышленных районов великой и единой страны. И теперь все впереди для работающего луганского края! Чем сильнее ЛНР приблизится к России, интегрируется с ней, тем скорее возродится промышленность, и ваш труд будет приносить вам намного больше успеха ради процветающего, благополучного и счастливого будущего", – отметил он и пожелал всем жителям Республики "крепкого здоровья, новых достижений и, естественно, мира".

01 мая — Луганск