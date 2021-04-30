Спецгашение блока марок к 100-летию Компартии Китая прошло в луганском Доме профсоюзов (ФОТО)

Процедура специального гашения блока художественных почтовых марок к 100-летию со дня основания Компартии Китая состоялась в луганском Доме профсоюзов. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В спецгашении приняли участие председатель Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Игорь Рябушкин, заместитель председателя ФП Константин Бутримов и заместитель председателя Народного Совета ЛНР, председатель Республиканской организации профсоюза работников образования и науки Олег Коваль."Неслучайно в этот день - Праздник весны и труда - мы участвуем в этом мероприятии, - сказал Рябушкин. - Китайский народ всегда поддерживал международное движение трудящихся. Недаром даже был лозунг "Равняться на СССР". Мы видим, чего они достигли на данный момент. Это небывалый экономический рост. Поэтому символично в этот день ознаменовать 100-летие китайской коммунистической партии".Для проведения специального гашения государственное унитарное предприятие "Почта ЛНР" выпустило конверт и специальный почтовый штемпель первого дня.Блок форматом 119 мм х 102 мм выпущен тиражом 1 180 экземпляров, номинальная цена – 210 руб.; марки - 42 руб. Знаки почтовой оплаты можно приобрести в отделениях почтовой связи.01 мая — Луганск