Представители США и Бразилии поздравили жителей Республики с праздником Весны и Труда

Представители США и Бразилии в своих видеообращениях поздравили жителей ЛНР с праздником Весны и Труда.

"В этот день, 1 Мая, я передаю вам свои наилучшие пожелания. Желаю жителям вашего региона мира и настоящей свободы. Мое сердце и мой дух с вами, Донбасс!" – отметил общественник из США, основатель и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергетики в космосе Брюс Ганьон.

Жителей Республики также поздравил профессор из Бразилии Нубен Медейрос.

"В честь 1 Мая я хотел бы от всего сердца поздравить трудящихся Луганской Народной Республики. Продолжайте борьбу, друзья!" – отметил он.

01 мая — Луганск