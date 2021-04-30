Поступившие на обучение в Народную милицию жители ЛНР присягнули на верность Отечеству (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЖители Республики, призванные на обучение военно-учетным специальностям в Народной милиции ЛНР, присягнули на верность Отечеству. Об этом с торжественной церемонии, состоявшейся в Луганске в расположении 2-го отдельного гвардейского имени маршала Ворошилова мотострелкового отряда оборонного ведомства Республики, передает корреспондент ЛИЦ.В мероприятии принял участие верховный главнокомандующий ЛНР, глава Республики Леонид Пасечник."Вступая в ряды вооруженных сил ЛНР, торжественно присягаю на верность своему Отечеству и народу. Клянусь строго выполнять приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость Республики, народ, Отечество и веру", - говорится в тексте присяги.Глава Республики поздравил будущих защитников Отечества с принятием воинской присяги и пожелал им успехов в обучении."Вы присягнете на верность нашей Родине – Луганской Народной Республике и ее народу, поклянетесь честно и самоотверженно служить ее интересам, без сомнения и страха выполнять свой гражданский долг", - обратился к новобранцам Пасечник.Он выразил уверенность в том, что для поступивших на обучение жителей Республики принятие воинской присяги станет знаменательным и памятным днем в их жизни."С этого момента вы стали защитниками нашей Республики. Уверен, вы с честью и достоинством пронесете это высокое звание через всю жизнь. Желаю успехов и отличной службы на благо ЛНР", - сказал глава ЛНР.После принятия присяги новобранцы прошли парадным строем под марши в исполнении сводного оркестра Народной милиции. В завершении мероприятия состоялись показательные выступления военнослужащих почетного караула и сводного оркестра оборонного ведомства ЛНР.В честь торжества новобранцы Народной милиции получили увольнения, чтобы встретиться накануне Пасхи со своими родными и близкими.Новобранец Владислав Куренков рассказал, что принятие присяги для него является одним из самых значимых и ответственных моментов в жизни."Принять присягу и служить на благо ЛНР для меня и моих сослуживцев это большая честь. Мы рады, что попали сюда на службу", - рассказал он, уточнив, что после прохождения программы обучения намерен остаться служить в Народной милиции по контракту.Ранее офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Иван Филипоненко сообщал, что жители Республики, зачисленные на обучение военно-учетным специальностям в Народной милиции ЛНР, приступили к практическим занятиям по боевой, тактической и огневой подготовке.Начальник управления оборонного ведомства Республики Ян Лещенко сообщал, что жители Республики, зачисленные на обучение военно-учетным специальностям в Народной милиции ЛНР в рамках реализации указа главы Республики Леонида Пасечника, примут участие в параде Победы 9 мая.01 мая — Луганск