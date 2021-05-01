Сегодня вечером в Луганске ожидается сильная гроза и усиление ветра



«Вечером 1 мая в Луганске, местами по территории ЛНР ожидается гроза. Местами при грозе усиление юго-западного ветра 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Погода в Луганске - Сегодня, 18:06 16 Гроза и усиление ветра ожидается в Луганске и местами по территории региона вечером 1 мая. Об этом сообщает в Луганском Центре гидрометеорологии.«Вечером 1 мая в Луганске, местами по территории ЛНР ожидается гроза. Местами при грозе усиление юго-западного ветра 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.Погода в Луганске - Сегодня, 18:06 16

Метки: {keywords}