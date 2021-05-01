Студент-переселенец из Луганска рассказал о сложностях пересечения КПВВ на Донбассе.



19-летний студент-переселенец из Луганска Тимур (имя изменено по просьбе героя) рассказал о сложностях пересечения КПВВ на Донбассе. Об этом пишет Восточный вариант.

Тимур учится в одном из вузов Харькова на третьем курсе. Поначалу домой в Луганск старался ездить каждые три месяца.

«Чтобы поехать в Луганск, раньше надо было потратить целый день и гривен 600 в один конец. Теперь вообще нужно ехать через Россию, это где-то 1800-2000 грн только в один конец. Получается накладно», — сетует Тимур.

Друзья Тимура, которые приехали учиться в Харьков из других городов области, стараются ездить домой каждые выходные. Тимур же по выходным гуляет или учится.

«Один раз было такое, что родители моего соседа по общаге узнали, что я из Луганска. И они передали мне домашние продукты. Они думали, я вообще голодаю, пожалели меня. Когда я рассказал об этом маме, она сказала, что я живу, как сирота при живых родителях, и заплакала», — рассказывает парень.

После окончания учебы Тимур не планирует возвращаться в Луганск, но признается, что и ездить туда-сюда устал.

«Мне не очень нравится мониторить постоянно все эти группы с блокпостами, плюс само пересечение очень стрессовое. К девушкам так не относятся на границах на КПВВ, а парней осматривают тщательно. Такое повышенное внимание никому не нравится», — добавляет Тимур.

Последний раз Тимур был у родителей зимой, ехал тоже через Россию с несколькими пересадками на таможне. Проверили «с ног до головы», тщательно сверили фото на загранпаспорте с лицом. Кое-где приходилось идти пешком до автобуса, по несколько часов стоять на пропускных пунктах. В общей сложности дорога у Тимура тогда заняла больше 20 часов.

«Как будет в это раз, я не знаю. Приехать в Луганск — полбеды. Уехать оттуда еще сложнее. Опять же, я ехал через Россию, а чтобы не устанавливать «Дій вдома» по приезду в Украину, платил водителю дополнительно 400 гривен. Он дает взятку украинским пограничникам», — объясняет Тимур.

Несмотря на все сложности, на эту Пасху он тоже поедет к родным, но уже через «Станицу Луганскую».

«Я маму хочу увидеть», — так просто говорит Тимур о причинах своей скорой поездки. Школа выживания - Сегодня, 18:29 147 Студент-переселенец из Луганска рассказал о сложностях пересечения КПВВ на Донбассе.19-летний студент-переселенец из Луганска Тимур (имя изменено по просьбе героя) рассказал о сложностях пересечения КПВВ на Донбассе. Об этом пишет Восточный вариант.Тимур учится в одном из вузов Харькова на третьем курсе. Поначалу домой в Луганск старался ездить каждые три месяца.«Чтобы поехать в Луганск, раньше надо было потратить целый день и гривен 600 в один конец. Теперь вообще нужно ехать через Россию, это где-то 1800-2000 грн только в один конец. Получается накладно», — сетует Тимур.Друзья Тимура, которые приехали учиться в Харьков из других городов области, стараются ездить домой каждые выходные. Тимур же по выходным гуляет или учится.«Один раз было такое, что родители моего соседа по общаге узнали, что я из Луганска. И они передали мне домашние продукты. Они думали, я вообще голодаю, пожалели меня. Когда я рассказал об этом маме, она сказала, что я живу, как сирота при живых родителях, и заплакала», — рассказывает парень.После окончания учебы Тимур не планирует возвращаться в Луганск, но признается, что и ездить туда-сюда устал.«Мне не очень нравится мониторить постоянно все эти группы с блокпостами, плюс само пересечение очень стрессовое. К девушкам так не относятся на границах на КПВВ, а парней осматривают тщательно. Такое повышенное внимание никому не нравится», — добавляет Тимур.Последний раз Тимур был у родителей зимой, ехал тоже через Россию с несколькими пересадками на таможне. Проверили «с ног до головы», тщательно сверили фото на загранпаспорте с лицом. Кое-где приходилось идти пешком до автобуса, по несколько часов стоять на пропускных пунктах. В общей сложности дорога у Тимура тогда заняла больше 20 часов.«Как будет в это раз, я не знаю. Приехать в Луганск — полбеды. Уехать оттуда еще сложнее. Опять же, я ехал через Россию, а чтобы не устанавливать «Дій вдома» по приезду в Украину, платил водителю дополнительно 400 гривен. Он дает взятку украинским пограничникам», — объясняет Тимур.Несмотря на все сложности, на эту Пасху он тоже поедет к родным, но уже через «Станицу Луганскую».«Я маму хочу увидеть», — так просто говорит Тимур о причинах своей скорой поездки. Школа выживания - Сегодня, 18:29 147

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