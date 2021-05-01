Сильный туман ожидается в Республике ночью и утром 2 мая

Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 2 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 2 мая местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

01 мая — Луганск