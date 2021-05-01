Сильный туман ожидается в Республике ночью и утром 2 мая
Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 2 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Ночью и утром 2 мая местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
01 мая — Луганск
"Ночью и утром 2 мая местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
01 мая — Луганск
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