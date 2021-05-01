Луганские казаки передали пасхальные куличи воспитанникам Белореченского интерната (ФОТО)

Казаки Луганского округа донских казаков (ЛОДК) Всевеликого Войска Донского (ВВД) в канун Светлого Христова Воскресения передали пасхальные куличи воспитанникам Белореченской школы-интерната. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Дети ждали с нетерпением гостей, за несколько лет сотрудничества ставших друзьями, и сразу же приступили к разгрузке гостинцев."Мы приехали из Луганска, чтобы ко Святому Воскресению Христову вручить вам куличи. Хотим пожелать вам и вашим близким мира, здоровья и благополучия. Я хочу, чтобы вы хорошо учились и знали, что у вас много друзей", - обратился к воспитанникам интерната атаман округа Сергей Дорохин.Войсковой священник ЛОДК протоиерей Владимир Марецкий добавил, что прилежная учеба в дальнейшем окажет влияние не только на судьбу детей, но и на судьбу Республики."Все, чему вас учат, внимайте, как сухая земля воду. Сейчас в вас закладываются основы хорошего отношения к ближним, основы государственности, и именно вы уже завтра будете представлять интересы Республики на своих рабочих местах. Поздравляю вас с приближающимся праздником, желаю вам радости, мягких сердец и всего самого наилучшего", - сказал священник.Заместитель окружного атамана Николай Клименко пожелал детям "вырасти достойными людьми общества".В ответ подростки провели для казаков экскурсию по интернату, показали выставку поделок на православную тему и подарили им сделанные своими руками корзиночки для пасхальных яиц.Директор школы-интерната Наталья Внукова выразила благодарность "небезразличным людям, которые помогают детям и в будни, и в праздники"."Конечно же, хочется поблагодарить за те подарки и сладости, которые получают наши дети, казаков нашего Луганского округа и всех небезразличных людей, которые делают добрые дела, помогают детям, поддерживают их, становятся их наставниками и вкладывают в их жизненный путь значительную часть своего человеческого тепла", - сказала она.Казаки Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского ежегодно передают воспитанникам Белореченской школы-интерната подарки, в том числе новогодние и пасхальные.01 мая — Лутугинский район